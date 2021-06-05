Рижская дума примет решение о выделении пособия родившимся в Рижском роддоме тройняшкам
9 июня комитет по социальным вопросам Рижской думы примет решение о выделении единоразового пособия тройняшкам, родившимся в июне в Рижском роддоме.
9 июня комитет по социальным вопросам Рижской думы примет решение о выделении единоразового пособия тройняшкам, родившимся в июне в Рижском роддоме.
Как сообщалось ранее, 1 июня в Рижском роддоме родились тройняшки. Все новорожденные - мальчики, они родились в семье рижан Елены и Виктора.
По данным Рижского роддома, новорожденные появились на свет с двухминутным интервалом - в 12.27, в 12.29 и в 12.31.
В прошлом году в Рижском роддоме тройня родилась в июне, годом ранее в Рижском роддоме также родились тройняшки - мальчики.
С 2009 года это единоразовое пособие на тройняшек выплачивалось Рижской думой семьям рижан 18 раз.