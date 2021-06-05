Рижская дума примет решение о выделении пособия родившимся в Рижском роддоме тройняшкам

Как сообщалось ранее, 1 июня в Рижском роддоме родились тройняшки. Все новорожденные - мальчики, они родились в семье рижан Елены и Виктора.

По данным Рижского роддома, новорожденные появились на свет с двухминутным интервалом - в 12.27, в 12.29 и в 12.31.

В прошлом году в Рижском роддоме тройня родилась в июне, годом ранее в Рижском роддоме также родились тройняшки - мальчики.

По информации Рижской думы, семья, в которой на свет появились тройняшки, получит единоразовое пособие в размере 4 500 евро.