Сб, 5.06.2021
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Владимир Путин

Рижская дума примет решение о выделении пособия родившимся в Рижском роддоме тройняшкам

Новорожденный. Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

9 июня комитет по социальным вопросам Рижской думы примет решение о выделении единоразового пособия тройняшкам, родившимся в июне в Рижском роддоме.

Как сообщалось ранее, 1 июня в Рижском роддоме родились тройняшки. Все новорожденные - мальчики, они родились в семье рижан Елены и Виктора.

По данным Рижского роддома, новорожденные появились на свет с двухминутным интервалом - в 12.27, в 12.29 и в 12.31.

В прошлом году в Рижском роддоме тройня родилась в июне, годом ранее в Рижском роддоме также родились тройняшки - мальчики.

По информации Рижской думы, семья, в которой на свет появились тройняшки, получит единоразовое пособие в размере 4 500 евро.

С 2009 года это единоразовое пособие на тройняшек выплачивалось Рижской думой семьям рижан 18 раз.

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