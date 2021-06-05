В список гостей на празднование дня рождения Елизаветы II включен только один член королевской семьи
Букингемский дворец выступил с сообщением об официальном праздновании дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II, пишет Business Insider.
Букингемский дворец выступил с сообщением об официальном праздновании дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II, пишет Business Insider.
21 апреля королеве Елизавете II исполнилось 95 лет, однако официально она отмечает свой день рождения в каждую вторую субботу июня.
Таким образом, празднование дня рождения королевы пройдет 12 июня в Виндзорском замке.
Во время празднований предусмотрен военный парад, музыкальныt представления и салют из 41 пушки.
Обычно церемония дня рождения Елизаветы II проходит в Букингемском дворце, в ней принимают участие 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов.
Как и в прошлом году, парад 2021 года сокращен и перенесен в Виндзорский дворец, чтобы можно было соблюдать требования социального дистанцирования.
Напомним, 9 апреля в возрасте 99 лет скончался супруг королевы принц Филипп.
Елизавета и Филипп поженились в 1957 году, за пять лет до того, как она стала королевой Великобритании.
У них четверо детей, восемь внуков и десять правнуков.