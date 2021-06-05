Определился первый финалист чемпионата мира по хоккею

В полуфинале, который проходил в "Арена Рига", сборная Канады обыграла команду США со счётом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

Счёт в матче на 3-й минуте открыл канадец Брэндон Пирри. На 17-й минуте Колин Блэквелл с пятачка подправил шайбу, которую Кристиан Воланин щёлкнул от синей линии и восстановил равновесие на табло.

Во втором периоде Эндрю Манджапане вновь вывел Канаду вперёд, а в самом начале третьего периода форвард канадцев оформил дубль. На 44-й минуте американцы отыграли одну шайбу благодаря точному броску Александра Хмелевски, но последнее слово осталось за Канадой - Джастин Дэнфорт поразил пустые ворота и установил окончательный счёт.

Таким образом, сборная Канады вышла в финал в четырёх из пяти последних чемпионатов мира - в 2015 и 2016 годах Канада завоевала золото, а в 2017 и 2019 годах - заняла второе место.