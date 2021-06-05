В финале чемпионата мира сыграют те же сборные, что и на прошлом турнире

В полуфинале, который проходил в "Арена Рига", сборная Финляндии обыграла команду Германии со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

Счёт в матче на 14-й минуте открыл Ииро Пакаринен, которому ассистировали Антон Лунделль и Оливер Каски. Пять минут спустя Ханнес Бьёрнинен забросил вторую шайбу в ворота сборной Германии.

Во втором периоде, играя в большинстве, Маттиас Плахта бросил от синей линии и отыграл одну шайбу немцев, но этого оказалось недостаточно.

Ранее путёвку в финал завоевала сборная Канады, которая обыграла команду США со счётом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

В воскресенье, 6 июня, в 15:15 в "Арена Рига" состоится матч за 3-е место, в котором сыграют США и Германия. Вечером того же дня состоится и финальный поединок между Финляндией и Канадой. Начало игры в 20:15.

Интересно, что на предыдущем чемпионате мира в 2019 году в финале также сошлись Канада и Финляндия. Тот матч завершился победой финнов со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

Сборная Финляндии трижды в своей истории становилась чемпионом мира. Канада побеждала 26 раз.