Главное за 5 июня ⟩ Муниципальные выборы, латвийский кибермошенник и новый клип Little Big

События дня:

В Латвии прошли муниципальные выборы, в ходе которых граждане страны изберут местные органы власти 34 краев и шести городов государственного значения. RUS TVNET вел текстовую трансляцию в течение всего дня выборов и собрал всю самую главную информацию - тут.

Скончалась депутат Сейма Инесе Икстена. После длительной борьбы с болезнью она умерла. Икстена за время своей работы выступала за людей с инвалидностью, а также за права семей, онкологических пациентов и мамочек.

Определился первый финалист чемпионата мира по хоккею. Сборная Канады обыграла США и стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Один из самых больших в мире грузовиков случайно раздавил попавшийся на пути внедорожник. ДТП произошло у карьера в Казахстане. Там водитель огромного самосвала БелАЗ не заметил внедорожник Suzuki Grand Vitara XL-7 и наехал на него.

В США против гражданки Латвии выдвинуты обвинения в разработке вредоносного ПО. Она разработала вредоносное программное обеспечение, которое использовала группировка кибермошенников, чтобы похитить с банковских счетов миллионы долларов.

Коронавирус:

За сутки выявлено 256 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 209,4. За последние сутки проведено 9367 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,7%. Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 134 677 человек, скончались 2407 больных.

В Литве за прошедшие сутки заражение Covid-19 было подтверждено у 334 человек, скончались четыре человека. В Эстонии - 63 новых случая и две смерти.

Процесс вакцинации от Covid-19 завершили 17,7% жителей Латвии. К 4 июня, включая первую дозу вакцины от Covid-19, в Латвии привиты 498 972 человека, а 334 086 человек завершили процесс вакцинации. Завершившими процесс вакцинации считаются люди, получившие обе дозы вакцин производства AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, а также Moderna. В свою очередь для Johnson & Johnson требуется только одна доза вакцины. Иммунитет к вирусу Covid-19 вырабатывается в разное время после получения разных вакцин.

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