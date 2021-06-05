Интерконтинентальный кубок FIA по дрифту впервые состоится в Риге

Открывает список действующий и двукратный победитель Кубка Георгий Чивчян, трижды становившийся чемпионом RDS GP. "Гоча" будет выступать на уже знакомом автомобиле Nissan Silvia S15, который и принёс пилоту обе его победы на FIA IDC.

Будучи самым титулованным пилотом Интерконтинентального кубка, "Гоча" намерен защитить своё звание, но завоевать хет-трик представителю Красноярска будет невероятно сложно, поскольку целый ряд выдающихся пилотов бросят россиянину вызов. И один из главных соперников - Дайго Сайто, который на FIA IDC-2017 в Токио завоевал бронзовую награду.

Ещё одним претендентом на победу в этом году является ирландец Джеймс "Машина" Дин, на счету которого многочисленные титулы в Formula Drift и Drift Masters. Он ещё не выступал на FIA IDC, но отлично знаком с трассой "Бикерниеки", где победил в прошлом году.

ФОТО: Пресс-фото

Обязательно обратит на себя внимание и Чарльз Нг, который помимо дрифта известен также выступлениями в FIA World Touring Car Championship. Чарльз вместе с Дином и Дайго будет представлять на FIA IDC команду Aimol Racing - розыгрыш Интерконтинентального кубка среди команд станет одним из новшеств 2021 года.

Возвращается на FIA IDC и серебряный призёр 2017 года Аркадий Цареградцев, который выйдет на старт за рулём одного из автомобилей Flanker F, а вторым будет управлять его создатель - легендарный Сергей Кабаргин. Украинский пилот Дмитрий Иллюк, выигравший золотую медаль в дрифте на Автоспортивных играх FIA, выступит на FIA IDC на Nissan 200SX, а его соперник по финалу на соревнованиях 2019 года чешский пилот Михал Реихерт - на BMW M3 e92.

"Мы очень рады, что уже на первом нашем FIA IDC сумели собрать участников самого крупного калибра, - отметил промоутер соревнований Дмитрий Добровольский. - В условиях текущих ограничений на путешествия собрать пилотов со всего мира оказалось непростой задачей, но мы справились, и я хочу поблагодарить все команды за оказанное нам доверие".

FIA IDC впервые состоялся в 2017-м и стал первым в истории соревнованием по дрифту под эгидой Международной автомобильной федерации. В первые три года состязания проходили на родине дрифта - в Японии. Первым победителем FIA IDC стал Масато Кавабата, в то время как Георгий Чивчян, выигравший в 2018 и 2019 годах, является не только действующим чемпионом, но и единственным двукратным обладателем кубка. В 2020 году FIA IDC не состоялся, но теперь впервые пройдёт за пределами Японии.