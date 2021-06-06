ДТП на трамвайных рельсах в Риге: в больницу попал мотоциклист

ДТП произошло непосредственно на трамвайных рельсах, поэтому мгновенно образовалась пробка.

Поняв, что мотоциклист в ходе столкновения или последующего падения получил травмы, инспекторы вызвали на место происшествия сотрудников Службы неотложной медицинской помощи. Кроме того, информацию о произошедшем они передали дорожной полиции.

В Службе неотложной медицинской помощи рассказали, что мотоциклист получил травму грудной клетки, однако он был соответственно экипирован и ситуация завершилась относительно удачно. Пострадавшего доставили в больницу.

Представитель муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане рассказала, что из-за аварии остановилось трамвайное сообщение, поэтому на место события прибыла аварийная бригада Rīgas satiksme, обеспечившая возобновление движения транспорта.