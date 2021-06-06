Пн, 7.06.2021
Наверное, это будет каминг-аут, мы развелись. Но тем не менее у нас есть семья. Есть дети... Так сложились обстоятельства... И все... Но мы остаемся партнерами и родителями наших детей. Дарья Мельникова, актриса
Дарья Мельникова, актриса

ДТП на трамвайных рельсах в Риге: в больницу попал мотоциклист

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Незадолго до 11 часов утра один из пеших патрулей муниципальной полиции Риги, которому было доверено присматривать за округой Верманского парка, услышал со стороны улицы Кр. Барона звук сильного удара. На месте происшествия они констатировали столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, сообщает Degpunktā.

ДТП произошло непосредственно на трамвайных рельсах, поэтому мгновенно образовалась пробка.

Поняв, что мотоциклист в ходе столкновения или последующего падения получил травмы, инспекторы вызвали на место происшествия сотрудников Службы неотложной медицинской помощи. Кроме того, информацию о произошедшем они передали дорожной полиции.

В Службе неотложной медицинской помощи рассказали, что мотоциклист получил травму грудной клетки, однако он был соответственно экипирован и ситуация завершилась относительно удачно. Пострадавшего доставили в больницу.

Представитель муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане рассказала, что из-за аварии остановилось трамвайное сообщение, поэтому на место события прибыла аварийная бригада Rīgas satiksme, обеспечившая возобновление движения транспорта.

Если медики признают, что мотоциклист в результате столкновения получил серьезные травмы, в дальнейшем это дело будет оцениваться в рамках уголовного процесса, если же мужчине действительно повезло, то виновник будет установлен в рамках административного дела

НАВЕРХ
Back