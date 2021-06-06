Видео, фото ⟩ Загадочная солистка проекта "Зоя" и подопечная Шнурова Ксения. Кто она такая?

Ксения родом из Краснодара. На личной странице в "Одноклассниках" девушка указала, что у нее большая семья: есть много сестер, племянница и бабушка.

В Сети доступна информация о том, что Ксения занималась музыкой с подростковых лет. Она пела в рок-группе, которая арендовала гараж ее семьи для репетиций.

Ксения была единственной дамой среди четырех мужчин в кавер-группе All of You Coverband. В ее репертуаре были хиты Джеймса Брауна, Бруно Марса, Чаки Хан и Rufus, Kadebostany и Нюши.

Ходят слухи, что вокалистке уже посчастливилось выступать на одной сцене с Филиппом Киркоровым, Maruv, Верой Брежневой и иными известными исполнителями.

СМИ пишут, что в 2020 году продюсером Ксении являлся Дмитрий Андронов. Певица выпустила дебютный трек Lullaby под псевдонимом Xxxenia, а в январе 2021 года вышла композиция Out of Control.

14 мая 2021 года Ксения Руденко появилась на телеканале "Россия-1" в новом вокально-игровом шоу "Я вижу твой голос" с ведущим Владимиром Маркони. Девушка впечатлила Николая Фоменко и дошла до финала, где спела дуэтом с Валерием Меладзе легендарный хит "Красиво".

Если поискать в Instagram, то можно заметить, что девушка много выступала в составе кавер-группы Mitin band на многочисленных корпоративах. К примеру, для праздника сотрудников "Росбанка".

В Instagram-аккаунте Ксения размышляет на откровенные темы под хештегом #Зоябис.

Напомним, 2 июня 2021 года в рамках торжественного приема организационного комитета Международного экономического форума в Санкт-Петербурге Сергей Шнуров представил всем проект "Зоя".

Шнуров назвал дебютный сборник синтезом народных песен и современного городского романса с добавлением советской эстрады. Но реакция на проект была неоднозначной. Экс-солистка группировки "Ленинград" Юлия Коган поддержала коллегу, а Иосиф Пригожин выступил с критикой.

"Мужской вокал Сергея мне казался более убедительным. Я послушал новый альбом. Это еще хуже, чем девичий "Ленинград". Это пошлый кабак. Причем безнадежный в коммерческом отношении. Девушка неартистичная и плохо поет. Провал", - цитирует Артемия Троицкого Gazeta.ru.

Но, очевидно, сам Шнуров так не считает и у него на проект большие планы.

25 марта 2021 года Сергей подал заявку на регистрацию нового товарного знака "Зоя" (ZOYA). Под ним будут выпускаться косметика, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности, мебель, кухонная утварь, аквариумы и многое другое.