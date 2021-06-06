За сутки выявлено 135 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 204,3

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:
- один человек - в возрасте 50-59 лет,
- два человека - в возрасте 70-79 лет,
- три человека - в возрасте 80-89 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 209,4 до 204,3 случая.
За последние сутки проведено 5696 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,4%.
Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 134 812 человек, скончались 2413 больных.
За прошедшие сутки госпитализировано 18 пациентов с Covid-19, в свою очередь 13 человек выписаны, таким образом, в настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 359 пациентов с Covid-19, что на три меньше, чем днем ранее, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Из всех пациентов с Covid-19, находящихся в больницах, состояние 306 человек характеризуется как среднетяжелое, 53 - как тяжелое.
С начала пандемии из латвийских больниц выписано 13 559 человек, перенесших Covid-19.