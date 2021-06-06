За сутки выявлено 135 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 204,3

За прошедшие сутки госпитализировано 18 пациентов с Covid-19, в свою очередь 13 человек выписаны, таким образом, в настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 359 пациентов с Covid-19, что на три меньше, чем днем ранее, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.