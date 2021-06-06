Пн, 7.06.2021
Ситуация забавная, и я не знаю, как ее решить. Янис Икстенс, политолог о результатах выборов в Вентспилсе
Янис Икстенс, политолог о результатах выборов в Вентспилсе

За сутки выявлено 135 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 204,3
Госпитализировано 18 пациентов

Больница ФОТО: Mailiis Ollino/

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 135 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте 50-59 лет,
  • два человека - в возрасте 70-79 лет,
  • три человека - в возрасте 80-89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 209,4 до 204,3 случая.

За последние сутки проведено 5696 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,4%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 134 812 человек, скончались 2413 больных.

За прошедшие сутки госпитализировано 18 пациентов с Covid-19, в свою очередь 13 человек выписаны, таким образом, в настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 359 пациентов с Covid-19, что на три меньше, чем днем ранее, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Из всех пациентов с Covid-19, находящихся в больницах, состояние 306 человек характеризуется как среднетяжелое, 53  - как тяжелое.

С начала пандемии из латвийских больниц выписано 13 559 человек, перенесших Covid-19.

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