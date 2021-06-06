Четвертую неделю подряд прививки от Covid-19 получают не менее 100 000 жителей

В субботу прививки от Covid-19 получили 8373 человека, в том числе первую прививку - 1395 человек, вторую прививку - 6830, а еще 548 человек были привиты вакциной Johnson&Johnson, для которой требуется всего одна доза.

Всего на этой неделе прививки получили не менее 102 000 человек. В первые шесть дней недели в среднем вакцинировалось около 17 000 человек в день, что больше, чем на прошлой неделе - в среднем около 16 500.

Пока что рекордное количество вакцинированных за один день было зафиксировано 28 мая, когда вакцины получили около 24 000 человек.

Вакцинация в субботу проводилась в 49 медицинских учреждениях.