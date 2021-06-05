Влияние коронавируса на секс: эстонские женщины сами охотятся на мужчин
На что еще коронаограничения повлияли плохо, кроме талии? На возможность создать новые партнерские отношения!
На что еще коронаограничения повлияли плохо, кроме талии? На возможность создать новые партнерские отношения!
Об этом говорит небольшое исследование, которое Postimees провел в Facebook. На условиях анонимности на вопросы авторов этой статьи ответили друзья, всего 58 человек. Никто из них не считает, что эпидемия коронавируса упростила построение отношений, треть придерживается мнения, что этот процесс стал значительно сложнее, пишет Rus.Postimees.
Безусловно, под партнерскими отношениями можно подразумевать разное: для кого-то это любовь на всю жизнь, а для кого-то - недолговечный секс-проект, когда партнеры собираются лишь с целью удовлетворить свои потребности. В узком контексте коронавирусных ограничений быстрый случайный секс кажется гротескным или даже более безопасным, чем романтическое познание друг друга, так как можно избежать долгих часов, проведенных вместе, первых трусливых поцелуев и, наконец, засыпания в обнимку. Иронизируя, можно сказать, что тот, кто шустрый и справится менее чем за 15 минут, согласно постановлению Департамента здоровья, не был в близком контакте с другим человеком.
На самом деле во время пандемии эстонцы стали заниматься сексом меньше, чем раньше. Исследований мало, но общий вывод, что сексуальная жизнь погасла, подтверждает индивидуальный и семейный терапевт Катри Ламесоо. "Частично снижение может быть обусловлено обстоятельством, что респонденты не были разделены на основе статуса отношений, или другими словами: количество половых контактов между людьми, которые не состоят в отношениях, уменьшилось, и это повлияло на всю выборку", - отмечает терапевт. В то же время она указывает на то, что проблема может быть общей: "Известно, что на либидо плохо влияют проблемы с психическим здоровьем, которые усугубились во время пандемии".
Плюс скромной сексуальной жизни - меньшее распространение венерических заболеваний. Если, по данным Института развития здоровья, в 2019 году сифилис диагностировали в трех случаях на 100 000 жителей, то в 2020-м этот показатель был 2,26. Показатель триппера упал с 6,1 до 1,73 случая. Правда, заражаемость хламидиозом (82,15 против 70,33) и ВИЧ (13,41 против 11,06) не уменьшилась в значительной степени. Но, например, опыт сексолога Имре Раммуля все-таки говорит о значительно большей целомудренности граждан: если раньше довольно часто приходилось отправлять сдавать анализы на заболевания, передающиеся половым путем, тех, у кого был случайный секс, то во время пандемии коронавируса это происходило намного реже.
Раммуль верит, что повысившиеся ставки заставили многих задуматься: палитра последствий случайной половой связи, помимо хламидиоза, сифилиса и прочего, пополнилась возможностью заразиться коронавирусом.
И, по данным Synlab, на здоровье обращают значительно больше внимания, чем раньше: пресс-секретарь Герли Кеделаук указывает, что если с марта 2019-го по март 2020-го у них заказали лишь 195 комплектов для домашнего тестирования на венерические заболевания, то годом позже, то есть в коронагод, - 864, но положительных тестов в процентном соотношении было на 40% меньше. Правда, поскольку тестирование росло так стремительно, положительных тестов в 2020 году все-таки было больше, чем в 2019-м.
Семейный терапевт и инструктор Кярт Казе считает, что было меньше возможностей для случайных отношений: "Случайные отношения зачастую берут начало с праздников, будь то тусовка в клубе или корпоратив. И, конечно, все это происходит под влиянием алкоголя. Ограничения не позволяли возникать таким ситуациям. Если мы даже с друзьями не можем встретиться, то что тут тогда говорить о встречах с незнакомцами". В то же время Казе отмечает, что среди некоторых пар определенно наблюдался рост интернет-неверности, которая, к сожалению, причиняет такую же боль, но не является "настоящей" изменой. И выбор сохранения существующих отношений - важный вопрос во время пандемии. Многие пары, которые раньше из-за каждого пустяка вели борьбу за власть, в условиях вспышки коронавируса стали махать друг другу мирными флагами. Трендом стали пары, которые заново открыли для себя свою близость, так как смогли больше времени проводить вместе: у совместной деятельности есть сильный объединяющий потенциал.
"Те, у кого раньше в отношениях было все хорошо, еще больше сблизились, так как у них было достаточно времени друг для друга. Те, у кого до пандемии в отношениях были проблемы, так как не хватало времени друг на друга, тоже в итоге улучшили общение", - обобщает семейный терапевт и лектор Катрин Саали. По ее словам, ухудшились только те отношения, в которых раньше были серьезные проблемы, будь то разные ценности, компоненты образа жизни или личностные качества.
Что же в таких случаях выбирали - ужасный конец или бесконечный ужас? Терапевт Ламесоо отмечает, что общий застой, вызванный коронавирусом, также показал тенденцию к расставанию пар. "В то же время как на рынке труда много нестабильности, люди, скорее, не выкинут старую шапку до новой покупки, вероятно, они поставят на паузу и статус отношений", - говорит она.
Психолог, семейный терапевт и инструктор Кярт Казе в свою очередь подчеркивает, что пандемия стала "ускорителем" в сфере отношений. "Те союзы, которые были давно созданы, распались или скоро распадутся, так как коронавирус напомнил нам о бренности и многие готовы задавать вопросы, которые ранее, возможно, не осмеливались себе задавать: та ли эта жизнь, которой я хочу жить, и тот ли это партнер, с которым я хочу разделить жизнь", - описывает она. Проведенный авторами в Facebook опрос говорит о том, что 60% респондентов согласны с утверждением: "Крепкие отношения во время пандемии стали еще крепче". В то же время 69% согласны с утверждением, что "во время пандемии вылезли наружу слабости, которые были скрыты в человеческих отношениях".
Находящиеся в отношениях в общей массе утверждали, что пандемия повлияла на их союз скорее хорошо (15%) или очень хорошо (19%). Никакой разницы не заметили 35% опрошенных, и лишь 12% признались, что во время пандемии отношения стали хуже.
"Совершенно очевидно, что жизнь одиночек была значительно сложнее", - подтверждает андролог Маргус Пунаб, имея в виду свой сегмент пациентов, то есть мужчин. "Если нет постоянного сексуального партнера, трудно найти его в условиях ограниченного социального взаимодействия, и это выявило некоторые заболевания, связанные с хроническим стрессом и половым дефицитом", - заявил врач. Помимо отсутствия секса, в разгар пандемии люди также испытывают недостаток эмоциональной безопасности. "Видно, что хорошо функционирующая семья была одним из важнейших факторов защиты мужчин от социального стресса", - уверен он.
Однако, как заявляет терапевт Ламесоо, партнерские отношения не всегда являются гарантией страсти: в долгосрочной перспективе постоянное нахождение на общей площади может не добавить сексуальной привлекательности. "Цитируя Эстер Перель (бельгийский психотерапевт. - Прим. ред.): самое сильное влечение к партнеру мы испытываем, когда он далеко или когда мы видим его в какой-нибудь совсем другой роли. Какое-то время, конечно, добавить перца может партнерша, которая участвует в онлайн-собрании в пиджаке и трусиках. Другое дело, если одному ребенку надо настроить компьютер для видеоурока, второму - сменить подгузник, а третьего вообще надо заставить оторвать голову от подушки", - говорит она. В тех партнерских отношениях, в которых домашняя работа распределена равномерно, секса больше: "Предполагая, что в изоляции все так сформировалось, мы можем надеяться, что в некоторых парах физической близостью наслаждались чаще прежнего".
Поэтому, в конце концов, все в руках людей. Как сохранение, так и создание отношений. Будь то на всю жизнь или на одну ночь.
Любовные интрижки в помощь
Лийзи (30)
Вечеринок нет, бары закрыты, но Tinder работает на полную катушку. Там я познакомилась с одним очень сладким американским баскетболистом. Он более двух метров ростом, я - всего 1,60 м. Причиной, по которой я ему понравилась, была моя прямота. Я сразу заявила: "Если ты ищешь здесь только одного, то мы можем сразу же прекратить общение!". Он посмеялся. Честно признался, что американцы только за этим и сидят на сайтах знакомств, да. "Это представление женщины из Восточной Европы, что она может найти в Tinder мужа", - сказал он мне. Первые три-четыре дня мы общались, на первом свидании гуляли, ведь больше никуда и не сходить. Затем мы уже встретились на моей кухне и вместе приготовили обед. Прошло две недели, прежде чем дело дошло до секса. Потом нас уже не оторвать было друг от друга. Было очень круто и классно!
На самом деле у меня очень печальная история свиданий. Я крайне мнительна и ранее испытала немало разочарований. Это стало приятным удивлением, что я по-прежнему доверяю, позволяю себе расслабиться, у меня сильное влечение и нам так легко вместе. Мне безумно подходил его юмор, мы очень много смеялись вместе.
Было здорово вступать в отношения, зная, что они краткосрочные. Наслаждайся, пока есть такая возможность. Невероятно хорошо - и физически, и морально. Если бы мы постоянно жили в одной стране, то это знакомство стало бы поводом для серьезных отношений. Но он был здесь временно. У нас был прекрасный двухмесячный роман.
Тайные вечеринки в центрах отдыха
Андрес (35)
Официально во время коронавируса тусовок не было. Жизнь во многих подпольных местах тоже остановилась, но все-таки какие-то небольшие сабантуи имели место. Примерно на 30 человек. Все развлечения переехали из Таллинна в центры отдыха. Там проходили тайные вечеринки, где было более ста человек - молодежи же нужны праздники! Там присутствовали только друзья, все знают друг друга и доверяют друг другу. Информация распространяется в закрытых группах в Facebook или от человека к человеку.
Теперь, когда во время последней волны коронавируса из-за страха свернули и центры отдыха, вечеринки впали в состояние комы. Иногда полиция узнавала о каком-нибудь тайном мероприятии, звонила организаторам и рекомендовала этого не делать. Организатор слушался. Бунтовать против властей напрямую никто не хочет, вечеринки нужны, скорее, для сохранения психического здоровья - сидя дома, крыша конкретно едет, становишься дурачком. В таком состоянии уже могут появиться риски для физического здоровья! Я на сто процентов уверен, что руководители государства сами собирались за закрытыми дверями и проводили небольшие праздники.
Поражает другой факт: на этих мероприятиях не было ни одной вспышки. Некоторые носят маски, никто не возражает. Люди находятся вблизи друг друга, но, вероятно, счастливые меньше заражаются. В подпольной культуре также меньше романтических игр - на тусовках мало целуются, обмен жидкостями тоже происходит редко. На типичной техно-вечеринке вы даже не заберетесь на танцпол. Общаешься, конечно, видишь танцующих людей, но все же больше это вечеринка для себя.
Новые места для свиданий: работа и продуктовый магазин
Мари-Лийз (29)
Стало меньше ситуаций, когда ты ловишь на себе взгляд незнакомца и это повышает твою самооценку. Конечно, это грустно. Когда ты молода и свободна, у тебя есть безумная потребность чувствовать себя желанной и привлекательной, но при этом ты никуда не можешь выйти - как в таком случае получить внимание? Поэтому, собираясь на работу, я стала тщательнее подбирать одежду, чтобы хотя бы там получить взгляды, улыбки и комплименты. Кто знает, может быть, я встречу свою любовь на улице, а не на вечеринке?
Продуктовый магазин теперь стал ареной для свиданий, ну правда! Моя подруга с этой целью шатается по продуктовым магазинам, чтобы видеть разных людей. В одном магазине же одни и те же лица. Разведка доложила, что в Merimetsa Selver самые красивые мужчины в Таллинне!
Женщины сами охотятся на мужчин
Алтаир (33)
С позиции отношений "корона" может быть полезной. Ведь женщины, которые привыкли получать внимание в клубах, теперь в панике. Раньше было легко - стоишь у барной стойки, а вокруг вьются мужчины. Теперь женщины вынуждены сами бегать за нами.
Мне в Instagram пишут примерно по восемь незнакомых женщин в месяц, хотят встретиться. Мне дважды предлагали пожениться. Но женщины не умеют себя подавать, их разговор такой неловкий. Например: "Как у господина прошел сегодняшний день?". Они пытаются тебя вознести и заманить в свои сети, это идиотизм: что ты вешаешься на меня? Чем меньше внимания ты им даешь, тем больше они борются за тебя. Одна девочка, которая ходила по тем местам, где могла встретить меня, как-то написала: "Ой, я случайно в твоем районе, выходи". Больная.
У мужчины должно быть ощущение, что он получает то, чего иначе бы не получил. Если женщины слишком легкодоступны, интерес пропадает. Они используются для опустошения баков. И что, ты позволишь себе быть использованной? Нельзя клянчить внимание. Я рекомендую: цените себя, будьте счастливы и в одиночку. Тогда рядом с вами появится мужчина мечты.
99% молодых людей не могут быть счастливыми, когда они одни, им обязательно нужно быть на какой-нибудь тусовке. Выискивают самое крутое мероприятие. Толкаются в каком-нибудь подвале, воздух в котором состоит из рвоты и алкоголя.
Во время коронавируса я, скорее, старался избегать отношений на одну ночь. Какие-то интрижки все равно случались, но в итоге они мне наскучили. Если я хочу праздника, то я устраиваю его на террасе на заднем дворе. Приходят только те, кто не пьет и умеет наслаждаться моментом, так как я сам тоже не употребляю спиртное. То, что все места закрыты, мне очень подходит. Официальные места проведения вечеринок должны быть закрыты - они нуждаются в обновлении! Верю, что на их месте появится что-то классное.
Кто хотел, тот получил
Терье (31)
Я даже не знала, что по крайней мере половина моей уверенности связана с внешним вниманием. "Ох, какая ты красивая" и так далее. У меня также нет таких друзей, благодаря которым я бы попала на тайные вечеринки, так как все уже состоят в отношениях. Прежде мне казалось, что у меня как у одиночки есть преимущества, теперь же кажется, что они у людей в отношениях! Им-то хорошо - сексом можно заняться дома в любую минуту.
Мне пришлось смириться с тем, что было доступно. Произошла интрижка на работе. Первый мужчина, который проявил ко мне интерес, все и получил. На самом деле это даже был не мой типаж - немного лишнего веса, старше меня, у него даже жена есть. Но это лучше, чем ничего!
Любовник нашел настоящую любовь
Оливер (49)
Пару месяцев назад я вновь стал свободен и решил зарегистрироваться в Tinder. На этот раз решил создать провокационный аккаунт: выбрал себе имя - Любовник. Написал что-то веселое, добавил пару фотографий. Будь что будет, лето меня ждет!
Сразу же выпало много совпадений. Вау! Я ранее никогда в Tinder не был таким популярным. Возникло даже чувство, что в Эстонии больше нет ни одной женщины в отношениях, все ищут Любовника… Среди них были и знакомые, про некоторых я знал, что они в счастливых отношениях. Что это? Отголоски пандемии? За несколько дней у меня уже было более 400 симпатий.
Меня удивило, что в то время, когда все должны были сидеть дома и соблюдать изоляцию, многие были готовы идти на свидание - никого не интересовал вирус, никто не боялся и не носил маску. Я сходил на пару свиданий, но это, скорее, было похоже на поход в зоопарк. Как мужчина ты идешь на встречу и надеешься увидеть кого-то веселого, сияющую женщину, при разговоре с которой появилась бы искра. Но, к сожалению, реальность иная. Ты опираешься на фотографию и надеешься на встречу с одним человеком, а приходит совсем другой. Некоторых могу сравнить со снежными бабами - за пандемию набрали 25% веса, кто-то на 25 лет старше, чем на снимке. Те, которые были приятными собеседницами в интернете, не могли связать и пары слов при встрече. Все это казалось катастрофой.
Но однажды произошло нечто мистическое! Я поставил в Tinder максимальное расстояние в 69 километров, но эта женщина находилась от меня в 130 километрах. Наша симпатия оказалась взаимной, собеседница оказалась сказочной: светлые волосы, красивая, сексуальная, высокая, стройная, настоящая фея. У нас с ней было очень много совпадений - дома с одинаковым интерьером, автомобили одинакового цвета и с одинаковыми цифрами, мы ходили в одни и те же места, у нас было много общих знакомых. Каждая деталь давала понять - это тот самый человек. Неделя общения - и я поехал к ней в гости, сказка стала реальностью. Я пробыл там пару часов, она собрала чемодан и переехала ко мне. И теперь уже несколько месяцев мы живем вместе. Я люблю ее так, как никого раньше.
За десятки лет никто не давал мне такой свободы, позитива и энергии, я без ума от нее. В этой женщине все прекрасно - душа, гармония, забота, доброта, ведение домашнего хозяйства, внешность и сексуальность. Я действительно чувствую себя на седьмом небе от счастья! А все началось с шутливого провокационного аккаунта - Любовник. Аккаунт в Tinder я сразу же удалил. Жизнь удивительна и во время пандемии коронавируса. Если есть желание, то есть и возможность!