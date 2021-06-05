Влияние коронавируса на секс: эстонские женщины сами охотятся на мужчин

Семейный терапевт и инструктор Кярт Казе считает, что было меньше возможностей для случайных отношений: "Случайные отношения зачастую берут начало с праздников, будь то тусовка в клубе или корпоратив. И, конечно, все это происходит под влиянием алкоголя. Ограничения не позволяли возникать таким ситуациям. Если мы даже с друзьями не можем встретиться, то что тут тогда говорить о встречах с незнакомцами". В то же время Казе отмечает, что среди некоторых пар определенно наблюдался рост интернет-неверности, которая, к сожалению, причиняет такую же боль, но не является "настоящей" изменой. И выбор сохранения существующих отношений - важный вопрос во время пандемии. Многие пары, которые раньше из-за каждого пустяка вели борьбу за власть, в условиях вспышки коронавируса стали махать друг другу мирными флагами. Трендом стали пары, которые заново открыли для себя свою близость, так как смогли больше времени проводить вместе: у совместной деятельности есть сильный объединяющий потенциал.

Время для работы над отношениями

"Те, у кого раньше в отношениях было все хорошо, еще больше сблизились, так как у них было достаточно времени друг для друга. Те, у кого до пандемии в отношениях были проблемы, так как не хватало времени друг на друга, тоже в итоге улучшили общение", - обобщает семейный терапевт и лектор Катрин Саали. По ее словам, ухудшились только те отношения, в которых раньше были серьезные проблемы, будь то разные ценности, компоненты образа жизни или личностные качества.

Что же в таких случаях выбирали - ужасный конец или бесконечный ужас? Терапевт Ламесоо отмечает, что общий застой, вызванный коронавирусом, также показал тенденцию к расставанию пар. "В то же время как на рынке труда много нестабильности, люди, скорее, не выкинут старую шапку до новой покупки, вероятно, они поставят на паузу и статус отношений", - говорит она.

Психолог, семейный терапевт и инструктор Кярт Казе в свою очередь подчеркивает, что пандемия стала "ускорителем" в сфере отношений. "Те союзы, которые были давно созданы, распались или скоро распадутся, так как коронавирус напомнил нам о бренности и многие готовы задавать вопросы, которые ранее, возможно, не осмеливались себе задавать: та ли эта жизнь, которой я хочу жить, и тот ли это партнер, с которым я хочу разделить жизнь", - описывает она. Проведенный авторами в Facebook опрос говорит о том, что 60% респондентов согласны с утверждением: "Крепкие отношения во время пандемии стали еще крепче". В то же время 69% согласны с утверждением, что "во время пандемии вылезли наружу слабости, которые были скрыты в человеческих отношениях".