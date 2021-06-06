Уверенно победившее в Резекне "Согласие" готово сотрудничать со всеми

Хотя "Согласие" получило в городе восемь мандатов из 13, это на один мандат меньше, чем четыре года назад. Барташевич подчеркнул, что в целом поддержка политической силы выросла, достигнув в этом году более 63%. В 2009 году, когда Барташевич впервые был избран в городской совет, поддержка его партии составляла более 43%.