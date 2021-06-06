Видео ⟩ "Эти отношения закончились": звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова развелась с мужем

Во время разговора Дарья сделала неожиданное заявление о расставании с актером Артуром Смольяниновым после 8 лет брака. Актриса отметила, что развод уже официально оформлен. В браке у пары родилось двое сыновей. Мельникова подчеркнула, что они сохранили теплые отношения.
"Наверное, это будет каминг-аут, мы развелись. Но тем не менее у нас есть семья. Есть дети... Так сложились обстоятельства... И все... Но мы остаемся партнерами и родителями наших детей. У нас классные отношения. Я не знаю, кому бы я так доверяла жизнь своих детей. Я не знаю, что будет дальше... У нас был классный опыт. Мы остаемся родителями, друзьями, партнерами. Я остаюсь его поклонницей",- призналась Дарья.
Это решение было принято обоюдно, и претензий друг к другу экс-супруги не имеют. Мельникова призналась, что, пока они были в браке, они не ревновали друг друга в профессии. Супруги понимали, что работа - это работа. Потому слухи в СМИ о кризисе в их семье и отношениях далеки от реальности.
"Наши отношения как мужа и жены были, и теперь эти отношения закончились, и это факт. А о том, что там было внутри, мы с Артуром не считаем нужным рассказывать", - подчеркнула Дарья.
К новым отношениям Мельникова не готова, ей "очень увлекательно с самой собой". В любовь Дарья не верит. Она верит в партнерство. Актриса не знает, что будет дальше.
В интервью актриса призналась, что, вообще, она долгое время не нравилась мальчикам и у нее не было отношений. После много лет она безответно любила коллегу по актерскому цеху - Александра Головина. Из-за плотного съемочного графика Дарья даже не знает, что такое свидания. Она вышла из религиозной семьи, и потому ее первый муж и был ее первым мужчиной. Это было первой любовью.
"Мы как-то сразу поженились. Как-то быстро все произошло", - сказала она.
Мельникова отметила, что для Артура очень важны семья и карьера. У нее же была послеродовая депрессия. Звезда объяснила, что все-таки рождение детей - это большая ответственность. Они с мужем были "слегка повернуты" на родительстве. Ходили на курсы молодых родителей, рожали сами, не брали няню, пока малышу не исполнилось 2,5 года. Но она рада, что все это испытала.
Напомним, что звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова и Артур Смольянинов поженились в августе 2013 года. Два года спустя у них родился первый сын, а в декабре 2018-го - второй.