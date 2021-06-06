Видео ⟩ "Эти отношения закончились": звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова развелась с мужем

Во время разговора Дарья сделала неожиданное заявление о расставании с актером Артуром Смольяниновым после 8 лет брака. Актриса отметила, что развод уже официально оформлен. В браке у пары родилось двое сыновей. Мельникова подчеркнула, что они сохранили теплые отношения.

"Наверное, это будет каминг-аут, мы развелись. Но тем не менее у нас есть семья. Есть дети... Так сложились обстоятельства... И все... Но мы остаемся партнерами и родителями наших детей. У нас классные отношения. Я не знаю, кому бы я так доверяла жизнь своих детей. Я не знаю, что будет дальше... У нас был классный опыт. Мы остаемся родителями, друзьями, партнерами. Я остаюсь его поклонницей",- призналась Дарья.

Это решение было принято обоюдно, и претензий друг к другу экс-супруги не имеют. Мельникова призналась, что, пока они были в браке, они не ревновали друг друга в профессии. Супруги понимали, что работа - это работа. Потому слухи в СМИ о кризисе в их семье и отношениях далеки от реальности.

"Наши отношения как мужа и жены были, и теперь эти отношения закончились, и это факт. А о том, что там было внутри, мы с Артуром не считаем нужным рассказывать", - подчеркнула Дарья.

К новым отношениям Мельникова не готова, ей "очень увлекательно с самой собой". В любовь Дарья не верит. Она верит в партнерство. Актриса не знает, что будет дальше.

В интервью актриса призналась, что, вообще, она долгое время не нравилась мальчикам и у нее не было отношений. После много лет она безответно любила коллегу по актерскому цеху - Александра Головина. Из-за плотного съемочного графика Дарья даже не знает, что такое свидания. Она вышла из религиозной семьи, и потому ее первый муж и был ее первым мужчиной. Это было первой любовью.

"Мы как-то сразу поженились. Как-то быстро все произошло", - сказала она.

Мельникова отметила, что для Артура очень важны семья и карьера. У нее же была послеродовая депрессия. Звезда объяснила, что все-таки рождение детей - это большая ответственность. Они с мужем были "слегка повернуты" на родительстве. Ходили на курсы молодых родителей, рожали сами, не брали няню, пока малышу не исполнилось 2,5 года. Но она рада, что все это испытала.