В Литве зарегистрировано 168 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 51

Литва

В Литве за прошедшие сутки зарегистрировано 168 новых случаев Covid-19, скончались пять человек, сообщает Департамент статистики.

За прошедшие сутки было сделано 10 203 анализов, удельный вес положительных тестов за последние семь дней составляет 1,8%.

С начала пандемии коронавирус диагностирован у 276 453 человек, выздоровели - 259 793 человек.

Всего в Литве умерли 4307 заболевших коронавирусом человек.

По данным Департамента статистики, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Литве на 6 июня составляет 199,5.

Процесс вакцинации от Covid-19 в Литве закончен у 686 083 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 2814 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 51 тест, то есть 1,8%, скончался один зараженный коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 115,0 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов -2,8%.

За сутки в больницах открыто три новых истории болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 97 пациентам. Средний возраст госпитализированных 68 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 74.