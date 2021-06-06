Нашлись Сигита Ланска и ее трое детей. Они целы и невредимы
Пропавшие без вести Сигита Ланска 1993 года рождения и ее трое детей нашлись, сообщат Госполиция.
Пропавшие без вести Сигита Ланска 1993 года рождения и ее трое детей нашлись, сообщат Госполиция.
Известно, что все они целы и невредимы.
Как сообщалось ранее, 4 июня в 21:30 женщина с тремя своими несовершеннолетними детьми - 2015, 2019 и 2020 года рождения - вышла из дома в Кусе Аронской волости Мадонского края и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.
С собой у женщины, возможно, была ярко-зеленая детская коляска.
Государственная полиции просит посмотреть на фотографию женщины и, если у вас есть какая-либо информация о ее местонахождении, звонить по номеру телефона 67085946 или 110.