Нашлись Сигита Ланска и ее трое детей. Они целы и невредимы

Известно, что все они целы и невредимы.

Как сообщалось ранее, 4 июня в 21:30 женщина с тремя своими несовершеннолетними детьми - 2015, 2019 и 2020 года рождения - вышла из дома в Кусе Аронской волости Мадонского края и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

С собой у женщины, возможно, была ярко-зеленая детская коляска.

ФОТО: Valsts policija