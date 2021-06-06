Пн, 7.06.2021
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Ким Кардашьян, модель

Нашлись Сигита Ланска и ее трое детей. Они целы и невредимы

Автомобиль полиции ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Пропавшие без вести Сигита Ланска 1993 года рождения и ее трое детей нашлись, сообщат Госполиция.

Известно, что все они целы и невредимы. 

Как сообщалось ранее, 4 июня в 21:30 женщина с тремя своими несовершеннолетними детьми - 2015, 2019 и 2020 года рождения - вышла из дома в Кусе Аронской волости Мадонского края и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

С собой у женщины, возможно, была ярко-зеленая детская коляска.

ФОТО: Valsts policija

Государственная полиции просит посмотреть на фотографию женщины и, если у вас есть какая-либо информация о ее местонахождении, звонить по номеру телефона 67085946 или 110.

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