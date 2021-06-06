Видео ⟩ В Медемциемсе установили муляж фоторадара. Он не фотографирует, но все равно помогает

В четверг люди на одной из центральных улиц Медемциемса заметили довольно своеобразную инсталляцию - имитацию фоторадара.

Впрочем, черная коробка выполняет не только декоративную функцию: пока Degpunktā снимала сюжет, перед ней притормозили несколько водителей, а один мотоциклист чуть было не перестарался, однако справился со своим транспортным средством и продолжил путь.

Как рассказывают местные жители, скорее всего, этот "объект окружающей среды" связан с быстрой ездой и тем, что небольшую улочку полюбили водители грузового транспорта. По словам местных, скорость превышают и грузовики.

"Со скоростью 30 км/час здесь никто не ездит. Но, если на мотоцикле, то все 100 км/час. С ревом. Это одно. А еще грузовой транспорт. Стоят знаки, что грузовому транспорту сюда въезд запрещен. Но постойте, посмотрите! Фуры одна за другой, грузовики. И все эти большие машины срезают здесь путь", - рассказал местный житель Михаил.

Представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Илзе Шипкевича указывает, что это хоть и творческое, однако не долгосрочное решение. Местных жителей она призвала обращаться в свое самоуправление и с помощью заявления попросить оптимального решения для организации дорожного движения.

И именно в случае Медемциемса, возможно, это даже не фоторадар, который решил бы проблемы со скоростью. В данный момент наибольшая проблема в том, что небольшая дорога привлекает водителей, которые хотят срезать пусть между Елгавой и Баусским шоссе.

Поэтому владельцу дороги нужно будет найти способ, как решить эту ситуацию. Так как, как признает CSDD, даже если жители попытались бы добиться, чтобы здесь установили фоторадар, скорее всего, эта небольшая улица не соответствовала бы всем необходимым критериям.

В свою очередь опрошенные передачей Degpunktā дорожные полицейские указывают, что в рамках возможного пытаются контролировать ситуацию в этом месте. Однако, как известно, на каждой дороге по полицейскому не поставишь. Кроме того, они призывают жителей сообщать обо всех проблемных местах в транспортном сообщении - чем большее сообщений будет получено, тем чаще в конкретной округе можно будет увидеть полицейских.