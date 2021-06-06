Политолог: низкая явка на выборах говорит об апатии

По ее словам, активность на выборах в Сейм относительно стабильна, а на выборах в местные органы - переменная, более того, эти выборы в местные органы власти проходили в особых обстоятельствах.

Кажока подчеркнула, что одна из причин заключается в том, что в выборах не участвовала Рига, так как столица обычно является катализатором кампании, который привлекает внимание СМИ, и люди замечают, что выборы проходят и в их краях.

По словам директора аналитического центра, явка была низкой и на внеочередных выборах в Риге в прошлом году, но это можно объяснить тем, что на избирательные участки не пошли избиратели "Согласия", которые ранее голосовал за Нила Ушакова.

"Результаты и активность представляют собой серьезную проблему, потому что я не уверена, что это связано лишь с фактом, что Рига не участвовала в этих выборах, и с пандемией Covid-19. Причины глубже, и их еще предстоит проанализировать в будущем", - сказала Кажока.

Говоря об итогах выборов, Кажока отметила, что на местных выборах названия партий являются скорее вывеской, а не сущностью.

Вывески могут меняться, а определяющим фактором является то, насколько жители знают идущую на выборы команду и доверяют ей.