Коронавирус: Израиль начинает вакцинацию подростков; Трамп требует от Китая $10 трлн за пандемию

Эти и другие новости о развитии ситуации с пандемией Covid-19 в мире - в нашем обзоре.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который в своих подсчетах использует официальные сведения из разных стран мира, за время пандемии коронавирусом переболело почти 173 млн человек, более 3,7 млн умерли, сделано уже более 2 млрд прививок.

В воскресенье Израиль начал вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Программа вакцинации населения в Израиле стала одной из самых быстрых в мире: на данный момент по меньшей мере половина населения получила уже два укола вакцины Pfizer или BioNTech.

Как передает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Иоланда Нелл, после успешной кампании по вакцинации людей старше 16 лет в Израиле были сняты почти все коронавирусные ограничения. При этом темпы распространения заболевания не увеличились.

На получение первой прививки записались тысячи подростков по всей стране.

Вакцинация детей в других странах мира (данные агентства Франс пресс):

Эстония планирует начать вакцинацию тинейджеров к осени.

Франция с 15 июня предложит вакцину Pfizer подросткам в возрасте от 12 лет.

Германия и Польша начинают вакцинацию подростков 7 июня.

Великобритания одобрила применение вакцины Pfizer для подростков, однако властям страны еще предстоит принять решение, начинать кампанию по их вакцинации.

Вакцина Pfizer также одобрена для подростков в возрасте от 12 лет в Японии.

Вакцинация тинейджеров в возрасте от 12 до 15 лет началась в США в середине мая.

Дональд Трамп выступил на республиканской конференции в Северной Каролине ФОТО: Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп впервые за долгое время выступил перед своими сторонниками и заявил, что Китай должен заплатить США и другим странам 10 трлн долларов за смерть людей и ущерб, нанесенный пандемией коронавируса. "Нам нужно всем вместе заявить, что Китай должен заплатить, должен! В добавок всем государством следует собраться и выставить Китаю счет на 10 трлн долларов, чтобы компенсировать ущерб, - и это, конечно, очень низкая цифра", - сказал Трамп во время конференции республиканцев в Северной Каролине.

Еще будучи президентом, Трамп неоднократно обвинял власти Китая в распространении Covid-19, он также постоянно называл заболевание "китайским вирусом". Многие заявляли, что таким образом глава Белого дома раздувает ксенофобские настроения.

В конце мая новый президент США Джо Байен поручил разведке активнее расследовать все версии происхождения Covid-19, включая теорию об утечке вируса из лаборатории в Китае. Байден сказал, что в разведывательном сообществе США мнения разделились: одни считают, что пандемия стала результатом несчастного случая в лаборатории, другие - что вирус появился в результате контакта человека с инфицированным животным.

"Сейчас все, даже так называемые враги, признают, что президент Трамп был прав, когда говорил, что коронавирус произошел из лаборатории в Ухане", - заявил Трамп.