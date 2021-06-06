Сборная Украины выступит на Евро-2020 в форме с контуром карты Крыма

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook представил фотографии спортсменов, одетых в новую форму.

На форме можно видеть контур Украины с изображением Крыма, а также фразы "Слава Украине" и "Героям слава".

"Сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой, особой форме. Главным её атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главная мелодия с детства - мелодия национального гимна", - написал глава УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

"Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина - от Севастополя и Симферополя до Киева, Донецка и Луганска, Ужгорода - будет поддерживать их в каждом матче. Это важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и национальная сборная объединяют Украину. Слава Украине!" - закончил Павелко.

Сообщается, что форма сборной Украины будет выпущена в трёх цветах - белом, синем и жёлтом. Логотип УАФ расположен в центре, а слева на груди - номер игрока.

В Государственной думе Российской Федерации уже успели осудить новую форму украинской команды, назвав этот поступок "провокацией, показывающей слабость", и "попыткой политизировать спорт", а депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв и вовсе призвал УЕФА запретить форму сборной Украины на Евро-2020.