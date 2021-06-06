Сборная США разгромила Германию в матче за третье место на ЧМ по хоккею
Сборная США обыграла команду Германии в матче за 3-е место на чемпионате мира по хоккею в Риге.
Сборная США обыграла команду Германии в матче за 3-е место на чемпионате мира по хоккею в Риге.
Счёт на 6-й минуте матча открыл защитник американской команды Кристиан Воланин.
На 26-й минуте сборная США упрочила своё преимущество благодаря голу нападающего Конора Гарланда. Полторы минуты спустя Джек Друри сделал счёт 3:0, а на 32-й минуте Джейсон Робертсон рикошетом от штанги отправил четвёртую шайбу в ворота немецкой сборной. Ещё через 40 секунд нападающий Тревор Мур реализовал большинство и со второй попытки забросил шайбу в ворота.
В середине третьего периода немцы отыграли одну шайбу - автором гола стал Доминик Биттнер. Правда, всего 25 секунд спустя американец Райан Донато забросил шестую шайбу в ворота сборной Германии.
Таким образом, американцы в девятый раз в истории выиграли бронзовые медали. В последний раз команда США становилась третьей на ЧМ-2018.
Напомним, в финале чемпионата мира 2021 года, который также состоится 6 июня, сыграют сборные Канады и Финляндии. Начало игры в 20:15.