Сборная США разгромила Германию в матче за третье место на ЧМ по хоккею

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился победой американской сборной со счётом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1).

Счёт на 6-й минуте матча открыл защитник американской команды Кристиан Воланин.

На 26-й минуте сборная США упрочила своё преимущество благодаря голу нападающего Конора Гарланда. Полторы минуты спустя Джек Друри сделал счёт 3:0, а на 32-й минуте Джейсон Робертсон рикошетом от штанги отправил четвёртую шайбу в ворота немецкой сборной. Ещё через 40 секунд нападающий Тревор Мур реализовал большинство и со второй попытки забросил шайбу в ворота.

В середине третьего периода немцы отыграли одну шайбу - автором гола стал Доминик Биттнер. Правда, всего 25 секунд спустя американец Райан Донато забросил шестую шайбу в ворота сборной Германии.

Таким образом, американцы в девятый раз в истории выиграли бронзовые медали. В последний раз команда США становилась третьей на ЧМ-2018.