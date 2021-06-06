Активность России в Германии достигла уровня холодной войны

У России "очень сложный интерес к разведке в Германии почти во всех областях политики", сказал глава Федерального ведомства по охране Конституции Германии (BfV) изданию Welt am Sonntag.

"Методы становятся более грубыми, а средства - более жестокими", - добавил он.

Глава Службы внешней разведки Германии (BND) Бруно Каль также предупредил о влиянии России и Китая. Он сказал, что действия становятся все более грубыми и жестокими и собственные интересы преследуются все более очевидным образом.

"Для защиты своих интересов и усиления разногласий между странами Запада используются все возможные методы", - сказал Каль.

Однако Хальденванг также указал, что самая большая угроза демократии, с которой в настоящее время сталкивается Германия - это ультраправый терроризм и экстремизм. Пропаганда крайне правого экстремизма в интернете также вызывает серьезные опасения.