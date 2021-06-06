Главное за 6 июня ⟩ Результаты местных выборов, разногласия в Twitter и рождение дочери у принца Гарри и Меган Маркл

События дня:

В Латвии прошли выборы самоуправлений. В целом них приняли участие 327 938 жителей Латвии, или 34,01% общего числа избирателей, это исторически самая низкая активность избирателей на муниципальных выборах. В субботу с 7:00 до 20:00 на участки пришли 203 243 избирателя, или 21,08% их общего числа. Выше всего явка на выборах была в Видземе - 36,61%. В Латгале проголосовали 34,05% избирателей, в Курземе - 31,55%, в Земгале - 31,22%.

"Латвии и Вентспилсу" рассмотрит возможность выдвинуть Лембергса на должность мэра. Партия "Латвии и Вентспилсу", получившая большинство на выборах Вентспилсской городской думы, проконсультируется с юристами и оценит возможности повторного выдвижения находящегося под арестом Айвара Лембергса на должность мэра.

Пост министра благосостояния в Twitter вызвал недоумение среди населения. Пост нового министра благосостояния Гатиса Эглитиса в микроблоге Twitter вызвал недовольство и возмущение среди населения. Министр посоветовал некоторым партиям "не радоваться" победе на местных выборах, потому что "перезапуск правительства" означает, что поток денег будет контролироваться четырьмя коалиционными партиями, которые в первую очередь будут заботиться о "своих" муниципалитетах.

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь. Известно, что они назвали дочь Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор. Имя было дано в честь прабабушки - королевы Великобритании Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, а также бабушки - принцессы Дианы.

"Историческое решение". Страны G7 договорились о налогообложении гигантов бизнеса. На встрече в Лондоне министры финансов экономически развитых стран согласились с тем, что международные корпорации должны платить налоги в тех странах, где они зарабатывают, а не там, где они зарегистрированы.

Коронавирус:

За сутки выявлено 135 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 204,3. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 209,4 до 204,3 случая. За последние сутки проведено 5696 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,4%.

В Литве за прошедшие сутки зарегистрировано 168 новых случаев Covid-19, скончались пять человек. В Эстонии - 51 новый случай и одна смерть.

Четвертую неделю подряд прививки от Covid-19 получают не менее 100 000 жителей. В субботу прививки от Covid-19 получили 8373 человека, в том числе первую прививку - 1395 человек, вторую прививку - 6830, а еще 548 человек были привиты вакциной Johnson&Johnson, для которой требуется всего одна доза.

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Мирослава Карпович ждет ребенка от Павла Прилучного, а Моргенштерн госпитализирован. Последнее время в Сети все чаще стала появляться информация о том, что возлюбленная Павла Прилучного беременна. В комментариях подписчики строят все больше предположений. Актриса все-таки решила прокомментировать свое возможное интересное положение.

Авиация будущего: в любую точку мира за четыре часа и за 100 долларов? Мировая отрасль гражданской авиации в настоящее время находится в кризисе: существует большое давление, цель которого - сократить выбросы парниковых газов, но уже более года из-за пандемии Covid-19 воздушное сообщение фактически приостановлено. В этих условиях идея возобновления сверхзвукового пассажирского движения выглядит смелой фантазией, но компания Boom Supersonic придерживается другой точки зрения.