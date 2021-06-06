Канада - чемпион мира по хоккею 2021!

Матч проходил в "Арене Рига" и завершился победой канадской сборной со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

После первого периода Финляндия повела со счётом 1:0 - на 9-й минуте Оливер Каски отдал передачу на стоящего у ворот Микаэля Руохомаа, который развернулся и направил шайбу в пустой угол.

На 5-й минуте второго периода канадцам при игре в большинстве удалось сравнять счёт благодаря точному броску Макса Комтуа, который добил отскочившую от перекладины шайбу после броска Коннора Брауна.

В конце второго периода канадец Адам Хенрик забросил вторую шайбу в ворота финнов, но после видеопросмотра российские арбитры, обслуживавшие финальный матч, отменили гол из-за офсайда.

На 6-й минуте третьего периода Петтери Линдбом броском в дальний угол снова вывел вперёд сборную Финляндии. За семь минут до финальной сирены Адам Хенрик всё-таки смог отличиться, реализовав большинство.

В основное время командам так и не удалось выявить победителя, поэтому игра перешла в овертайм, где на 7-й минуте Ник Пол забросил победную шайбу и сделал Канаду чемпионом мира по хоккею 2021 года.

Отметим, что канадцы выиграли первый титул с 2016 года. Также эта победа стала для них 27-й на чемпионатах мира. По этому показателю Канада сравнялась с СССР/Россией.

Кстати, на предыдущем чемпионате мира в финале играли эти же команды. Тогда финны оказались сильнее и победили со счётом 3:1.

Напомним, несколькими часами ранее сборная США в матче за третье место разгромила команду Германии и завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею. Матч проходил в "Арене Рига" и завершился победой американской сборной со счётом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1).