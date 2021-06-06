Роджер Федерер также снялся с "Ролан Гаррос"

Федерер вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос", обыграв немца Доминика Кёпфера со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5. Матч между теннисистами продолжался 3 часа 35 минут, и после его окончания швейцарец отметил, что пока не готов подвергать свой организм такой нагрузке.

"После обсуждений с командой я решил, что мне необходимо сняться с "Ролан Гаррос". После двух операций на колене и более года реабилитации для меня важно прислушиваться к своему телу и не форсировать события на пути к полному восстановлению", - заявил 39-летний теннисист.

Таким образом, из-за решения Федерера сняться с турнира, в 1/4 финала без борьбы вышел итальянец Маттео Берреттини.

Напомним, ранее от участия в Открытом чемпионате Франции отказалась вторая ракетка мира японка Наоми Осака, а также первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти.