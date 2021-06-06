ЕП готовится принять окончательное решение по вопросу о цифровом сертификате Covid-19 в ЕС

Он сказал, что принятие сертификата в ЕП будет происходить в ускоренном порядке, чтобы он мог действовать уже в начале летнего сезона. Соглашение с Советом ЕС было достигнуто через два месяца после того, как Европейская комиссия (ЕК) представила предложение.

Сертификат будет бесплатным и будет существовать как в цифровом, так и в бумажном формате. Он будет подтверждать, что владелец вакцинирован, вылечился от Covid-19 или недавно получил отрицательный результат теста.

Общая система позволит государствам-членам ЕС выдавать сертификаты, которые являются взаимно признанными, совместимыми, безопасными и одобренными на всей территории ЕС.

Ожидается, что в ходе дебатов 8 июня депутаты Европарламента призовут к скорейшему внедрению системы и напомнят о необходимости тестирования за приемлемую сумму. Они также подчеркнут, что страны-члены ЕС не должны вводить дополнительные ограничения на поездки для владельцев сертификатов, такие как карантин, самоизоляция или тестирование, за исключением случаев, когда это оправдано соображениями общественного здравоохранения.