ЕП готовится принять окончательное решение по вопросу о цифровом сертификате Covid-19 в ЕС

Он сказал, что принятие сертификата в ЕП будет происходить в ускоренном порядке, чтобы он мог действовать уже в начале летнего сезона. Соглашение с Советом ЕС было достигнуто через два месяца после того, как Европейская комиссия (ЕК) представила предложение.
Сертификат будет бесплатным и будет существовать как в цифровом, так и в бумажном формате. Он будет подтверждать, что владелец вакцинирован, вылечился от Covid-19 или недавно получил отрицательный результат теста.
Общая система позволит государствам-членам ЕС выдавать сертификаты, которые являются взаимно признанными, совместимыми, безопасными и одобренными на всей территории ЕС.
Ожидается, что в ходе дебатов 8 июня депутаты Европарламента призовут к скорейшему внедрению системы и напомнят о необходимости тестирования за приемлемую сумму. Они также подчеркнут, что страны-члены ЕС не должны вводить дополнительные ограничения на поездки для владельцев сертификатов, такие как карантин, самоизоляция или тестирование, за исключением случаев, когда это оправдано соображениями общественного здравоохранения.
Голосование по законопроекту состоится 8 июня, его результаты будут объявлены утром 9 июня. После принятия на пленарном заседании правила также должны быть официально приняты Советом ЕС и опубликованы в Официальном вестнике. Он вступит в силу 1 июля.