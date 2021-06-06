Уроженка Москвы неожиданно выбила с "Ролан Гаррос" Серену Уильямс

В 1/8 финала титулованная американка уступила Елене Рыбакиной из Казахстана - 3:6, 5:7.

Матч между теннисистками продолжался 1 час 19 минут. За это время 39-летняя Серена Уильямс три раза взяла подачу соперницы, сделала два эйса и допустила одну двойную ошибку. 21-летняя Елена Рыбакина, занимающая 22-е место в рейтинге WTA, реализовала пять брейк-пойнтов, выполнила четыре эйса и четырежды ошибалась при подаче. Ранее теннисистки не встречались друг с другом.

"Хочу поскорее сменить покрытие. Правда, я не уверена, что буду играть какие-то турниры до Уимблдона. Вероятно, сейчас я вернусь в Америку, а оттуда полечу в Лондон", - цитирует Уильямс The Tennis Podcast.

Видео: Лучшие моменты матча Уильямс - Рыбакина

Таким образом, американка вновь отложила мечту сравняться с рекордом Маргарет Корт, на счету которой 24 победы на турнирах "Большого шлема". У Уильямс - 23.

Что касается Рыбакиной, которая родилась в Москве, но в последние годы представляет Казахстан, то в четвертьфинале турнира она сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.