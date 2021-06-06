Звездные выходные ⟩ Топлес от Таюрской, Чичваркин в Латвии, а Водонаева верхом на борове
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Глаза, смотрите в глаза! Они у Настасьи Самбурской красивые
Трапеза Демиса Карибидиса
Noize MC и пустой зал
Филипп Киркоров побывал на футбольном матче
Лена Темникова наслаждалась видом с балкона
Алена Водонаева верхом на борове
Алсу в костюме-пижамке
Божена Рынска на прогулке
Ида Галич делится снимками с "Премии Муз-ТВ"
Равшана Куркова и ромашки
Анфиса Чехова в окружении зеленых медведей
Евгений Чичваркин вновь гостит в Латвии
Катерина Шпица чем-то удивлена
Валерия без макияжа
Татьяна Брухунова отправилась в музей
Юлия Савичева в сирени
Ани Лорак в эти выходные дала большой концерт
Константин Богомолов выступал перед аудиторией
Немного лета от Виктории Коротковой
Ирина Шейк со льдом во рту, но это очень горячо!
Рената Литвинова. Необычная и загадочная
Татьяна Мингалимова отдыхала
Нюша и красоты Дубая
Задумчивый Андрей Мерзликин
Анастасия Волочкова сидела в кустах
Юлия Барановская и Егор Крид с семьей побывали на футбольном матче
Суровый Леонид Агутин
Маша Миногарова посетила мероприятие вместе с мамой
Катя Варнава и ее собака. Есть между ними какая-то схожесть?
Соня Таюрская раскрыла не только тайну о романе с Ильей Прусикиным
Кристина Асмус готовит нас к новой пикантной сцене?
Яна Кошкина решила присесть у стены. Ярко!