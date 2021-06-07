Права человека и достоинство. Байден рассказал, о чем хочет говорить с Путиным

Байден написал колонку для газеты Washington Post, в которой рассказал о планах на свой будущий визит в Европу - это будет его первая зарубежная поездка в должности американского президента. Он примет участие в саммите стран "Большой семерки" (G7) в Великобритании, выступит на саммите НАТО и завершит свое континентальное турне переговорами с президентом России.

"Когда я буду встречаться с Владимиром Путиным в Женеве, это произойдет после дискуссий на высоком уровне с нашими друзьями, партнерами и союзниками, которые смотрят на мир такими же глазами, как США, - написал Байден. - Мы едины в намерении ответить на угрозы европейской безопасности, которые исходят от России, - начиная с ее агрессии в отношении Украины. Не будет никакого сомнения в нашем желании защитить демократические ценности, которые мы можем отделить от наших интересов".

После прихода Байдена в власти США ввели против России несколько новых экономических санкций, в том числе ограничили операции с российскими государственными ценными бумагами.

Вашингтон заявил, что таким образом ответил на нарушения прав человека в России, вмешательство в президентские выборы и хакерскую атаку на американские правительственные учреждения, в которой США обвинили российские спецслужбы. Россия неоднократно отвергала свою причастность к подобным действиям.

В то же время администрация президента США Джо Байдена приняла решение не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода "Северный поток-2", предназначенного для доставки российского газа в Европу в обход Украины, а также ее руководителя Матиаса Варнига, бывшего сотрудника восточногерманской разведслужбы "Штази" и давнего знакомого Владимира Путина. Это вызвало настоящий шквал возмущения в американском конгрессе.

США и Россия также обменялись жесткими заявлениями, когда Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. Однако затем два президента провели телефонный разговор, после которого Москва и Вашингтон на пять лет продлили договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"В своих телефонных разговорах с президентом Путиным я был предельно ясен и откровенен. Соединенные Штаты не ищут конфликтов. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в которых мы можем работать с Россией по таким вопросам, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями", - пишет Байден.

"В то же время, я также принял решения о значительных последствиях тех действий [России], которые нарушают американский суверенитет, включая вмешательство в наши демократические выборы. И президент Путин знает, что я не буду медлить с ответом на будущие вредоносные действия, - пишет Байден. - Во время нашей встречи я снова подчеркну намерение США, Европы и других демократических государств с аналогичной позицией отстаивать права и достоинство человека".

Что о будущей встрече говорил Путин

По словам Путина, главное, что нужно сделать, это относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга ФОТО: Getty Images

В свою очередь президент России Владимир Путин перед встречей с Байденом выразил надежду, что переговоры будут конструктивными, однако обвинил Вашингтон в обострении отношений между двумя странами.

"Ведь мы же не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям, - заявил Путин во время Петербургского международного экономического форума. - Я сейчас не буду все перечислять, потому что, мне кажется, в преддверии нашей встречи лучше не перечислять то, что послужило разрушению российско-американских отношений, но этих шагов достаточно".