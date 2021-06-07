На прошлой неделе первую прививку от коронавируса получило в три раза меньше людей, чем вторую

С 31 мая до 6 июня первую прививку от Covid-19 получили 23 957 человек, вторую - примерно в три раза больше, или 76 948 человек. 7654 человека на прошлой неделе были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

Количество людей, получающих первую дозу вакцины от Covid-19, уменьшается.

С 17 до 23 мая первую прививку получили 44 136 человек, с 24 до 30 мая - 36 238 человек. На прошлой неделе интенсивность вакцинации была примерно на 5% ниже, чем неделей ранее, когда было привито 115 404 человека.

В воскресенье первую дозу вакцины от Covid-19 получили 275 человек, вторую - 3503, а вакциной Johnson & Johnson были привиты 1063 человека.