Умер художник, драматург, автор сценариев "Мимино" и "Кин-дза-дза" Резо Габриадзе

Габриадзе ушел из жизни в Тбилиси.

Драматург был известен как автор сценариев более 35 фильмов, среди которых "Не горюй!" (1969), "Мимино" (1977), "Кин-дза-дза!" (1986), "Паспорт" (1990) и другие.

Тбилисский театр марионеток Габриадзе основал в 1981 году. В 90-х он работал в Швейцарии и Франции, где поставил два драматических спектакля: "Какая грусть - конец аллеи" в Театре Види-Лозанн и "Кутаиси" в Париже.

Именно Резо является автором памятника Чижику-Пыжику, установленного в 1994 году в Санкт-Петербурге, спустя год скульптор создал "Нос майора Ковалева" (в честь героя повести "Нос" Николая Гоголя).

В 2004 году Габриадзе написал и срежиссировал пьесу "Запрещенное рождество, или Доктор и больной" для Танцевального фонда Барышникова в Нью-Йорке.