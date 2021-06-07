Пн, 7.06.2021
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Умер художник, драматург, автор сценариев "Мимино" и "Кин-дза-дза" Резо Габриадзе

Резо Габриадзе ФОТО: https://www.instagram.com/podosokorsky/

Грузинский художник, драматург, режиссер театра и кино, сценарист, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе умер в возрасте 84 лет. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на Первый канал Грузинского телевидения.

Габриадзе ушел из жизни в Тбилиси.

Драматург был известен как автор сценариев более 35 фильмов, среди которых "Не горюй!" (1969), "Мимино" (1977), "Кин-дза-дза!" (1986), "Паспорт" (1990) и другие.

Тбилисский театр марионеток Габриадзе основал в 1981 году. В 90-х он работал в Швейцарии и Франции, где поставил два драматических спектакля: "Какая грусть - конец аллеи" в Театре Види-Лозанн и "Кутаиси" в Париже.

Именно Резо является автором памятника Чижику-Пыжику, установленного в 1994 году в Санкт-Петербурге, спустя год скульптор создал "Нос майора Ковалева" (в честь героя повести "Нос" Николая Гоголя).

В 2004 году Габриадзе написал и срежиссировал пьесу "Запрещенное рождество, или Доктор и больной" для Танцевального фонда Барышникова в Нью-Йорке.

Резо Габриадзе проиллюстрировал более 50 книг. Его работы выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Рене, Дижоне. Он был участником выставки "От Эйзенштейна до Тарковского" в Мюнхене.

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