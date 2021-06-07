Пн, 7.06.2021
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Валерий Агешин, член правления партии "Согласия"
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За сутки выявлено 76 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 201,2
В больницах находятся 378 пациентов

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 76 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Данных о смерти пациентов с коронавирусом не поступало.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 204,3 до 201,2 случая.

За последние сутки проведено 2894 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,6%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 134 888 человек, скончались 2413 больных коронавирусом.

В больницах находятся 378 пациентов с Covid-19

За прошедшие сутки госпитализировано 30 пациентов с Covid-19, выписано восемь человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В целом в больницах находятся 378 пациентов с Covid-19.

Состояние 323 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 55 - как тяжелое.

С начала пандемии из латвийских больниц выписано 13 567 человек, перенесших Covid-19.

 
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