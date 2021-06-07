За сутки выявлено 76 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 201,2

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 204,3 до 201,2 случая.

За последние сутки проведено 2894 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,6%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 134 888 человек, скончались 2413 больных коронавирусом.

В больницах находятся 378 пациентов с Covid-19

За прошедшие сутки госпитализировано 30 пациентов с Covid-19, выписано восемь человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В целом в больницах находятся 378 пациентов с Covid-19.

Состояние 323 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 55 - как тяжелое.