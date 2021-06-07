Маршрут для летнего путешествия? Испания открывает границы для вакцинированных со всего мира

"Испания - безопасное место", - сказала министр здравоохранения Каролина Дариас,

добавив, что страна находится в процессе восстановления своего статуса мирового лидера в сфере туризма.

Европейцы, которые не были вакцинированы против Covid-19, в настоящее время могут въехать в Испанию с отрицательным результатом теста на Covid-19 за последние 72 часа, взяв мазок из носа и горла. С понедельника вместо этого теста они также смогут выбрать более дешевый тест на антигены.

Однако Великобритания, являющаяся огромным туристическим рынком для Испании, еще не исключила Испанию из своего списка стран, посещать которые рискованно. Это означает, что по возвращении из Испании британские туристы должны быть помещены в карантин, а также пройти дорогостоящие тесты на Covid-19.

Великобритания дала Испании самое большое количество туристов до пандемии. В 2019 году более чем каждый пятый из 83,5 миллиона человек, посетивших Испанию, был из Великобритании.

Тем не менее работающие в туристическом секторе Испании этим летом ожидают притока посетителей.

По всей стране после нескольких месяцев простоя снова открывают свои двери отели и рестораны, а авиакомпании возобновляют полеты по маршрутам, которые не использовались в течение нескольких месяцев.

Ожидается, что в понедельник в аэропорту Малаги приземлятся 20 самолетов. Они прибудут со всей Европы, включая Лондон, Берлин и Франкфурт.

С понедельника круизным лайнерам снова будет разрешено заходить в испанские порты.

Испания, которая сильно зависит от туристического сектора, была одной из западных экономик, наиболее пострадавших от пандемии. В 2020 году ВВП снизился на 10,8%.