Пн, 7.06.2021
Низкая явка на муниципальные выборы свидетельствует об усталости и недовольстве населения центральным правительством. Валерий Агешин, член правления партии "Согласия"
Валерий Агешин, член правления партии "Согласия"

Сборная Латвии по хоккею узнала соперников по группе на ЧМ-2022

Хоккеисты сборной Латвии ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF) опубликовал состав групп на предстоящем в 2022 году чемпионате мира, который пройдёт в Хельсинки и Тампере (Финляндия). 

Группа А (Хельсинки):

  • Канада
  • Россия
  • Германия
  • Швейцария
  • Словакия
  • Дания
  • Казахстан
  • Италия

Группа В (Тампере): 

  • Финляндия
  • США
  • Чехия
  • Швеция
  • Латвия
  • Норвегия
  • Беларусь
  • Великобритания

Группы основаны на мировом рейтинге Организационного комитета чемпионата мира.

Напомним, победителем чемпионата мира 2021 в Риге стала Канада, которая в финале в овертайме обыграла Финляндию - 3:2.

Чемпионат мира в Финляндии пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года.

НАВЕРХ
Back