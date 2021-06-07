Сборная Латвии по хоккею узнала соперников по группе на ЧМ-2022
Официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF) опубликовал состав групп на предстоящем в 2022 году чемпионате мира, который пройдёт в Хельсинки и Тампере (Финляндия).
Официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF) опубликовал состав групп на предстоящем в 2022 году чемпионате мира, который пройдёт в Хельсинки и Тампере (Финляндия).
Группа А (Хельсинки):
Группа В (Тампере):
With the end of the 2021 #IIHFWorlds comes a new beginning. See you in 2022!— IIHF (@IIHFHockey) June 6, 2021
EN: https://t.co/8Qk1gm91E1
FI: https://t.co/d3vsW6bcnH pic.twitter.com/XYLDAy1SAE
Группы основаны на мировом рейтинге Организационного комитета чемпионата мира.
Напомним, победителем чемпионата мира 2021 в Риге стала Канада, которая в финале в овертайме обыграла Финляндию - 3:2.
Чемпионат мира в Финляндии пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года.