Ср, 9.06.2021
Долой Макроновскую Францию! житель Франции, ударивший Эммануэля Макрона
житель Франции, ударивший Эммануэля Макрона

Киркоров в гостях у сборной России и большой улов Кержакова. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

Алина Загитова на фоне Фудзиямы

Янис Тимма с детьми на греческом острове Миконос

Александр Кержаков показал свой улов в Баренцевом море

Роберт Левандовски с семьёй

Как и Криштиану Роналду

Синхронистка Варвара Субботина на фоне вечерней Москвы

Российская фигуристка Станислава Константинова на Кипре

Пловчиха Юлия Ефимова радуется в Барселоне

Легкоатлетка Дарья Клишина позанималась на пляже

Российская гимнастка Александра Солдатова и невероятной красоты букет пионов

Латвийская фигуристка Ангелина Кучвальская проводит каникулы в Италии

Артём Дзюба рад встрече с Филиппом Киркоровым

Конор Макгрегор - сама элегантность!

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