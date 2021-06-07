Киркоров в гостях у сборной России и большой улов Кержакова. Как прошла неделя звёзд спорта?
Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Алина Загитова на фоне Фудзиямы
Янис Тимма с детьми на греческом острове Миконос
Александр Кержаков показал свой улов в Баренцевом море
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Российская гимнастка Александра Солдатова и невероятной красоты букет пионов
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