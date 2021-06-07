В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро

Инвестиционный поток отражается в увеличении площадей инфраструктуры обработки и складирования грузов - за последний год общая площадь открытых складов в порту увеличилась на 123 630 м2, а закрытых складов - на 40 110 м2. Значительные инвестиции были вложены в развитие техники и оборудования на терминалах - в 2019 году количество машин и оборудования, имеющихся в распоряжении предприятий Рижского Свободного порта, увеличилось на 116 единиц, что свидетельствует об увеличении качества и объема услуг.

Думая о будущем, в связи с неопределенностью относительно будущего развития экономической ситуации в мире, портовые предприниматели осторожно планируют инвестиции - прогнозируемый объем инвестиций в 2021-2024 годах может составить 149 миллионов евро.

«Глобальная пандемия Covid-19, экономические и геополитические процессы, включая санкции против наших соседей России и Беларуси, являются факторами, которые существенно повлияли на работу Рижского порта и конъюнктуру грузов. Компании, работающие в порту, приспосабливаясь к сложившейся ситуации, переориентируют свою деятельность и, самое главное, инвестируют в развитие. Это показывает, что работа Рижского порта не остановится, и порт и в дальнейшем будет играть важную роль в экономике Латвии », - подчеркнул Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта. «Преградой для значительного увеличения объема инвестиций в настоящее время являются сложности в применении правил о праве на застройку», - отметил В.Зепс.

В начале 2021 года коммерческие общества Рижского Свободного порта предоставили на территории порта 4 139 рабочих мест, которые считаются прямыми рабочими местами портового кластера на территории порта. Однако общее количество сотрудников, работающих в порту или связанных с портовыми услугами - агентов, экспедиторов, поставщиков судов, контролеров грузов, экипажей буксиров и т. д., еще больше. В период с 2015 по 2019 годы коммерсанты основного кластера Рижского порта уплатили налогов на общую сумму 137 миллионов евро.

«Несмотря на различные мнения о важности и роли портов в национальной экономике, мы видим, что портовые компании являются значительными работодателями и вносят значительный вклад в государственный бюджет в виде уплаченных налогов, которые в последние годы даже увеличились, несмотря на небольшое уменьшение оборота», добавил В.Зепс.

Средний оборот кластера в 2017-2019 гг. превысил 350 миллионов евро в год. Всего за период, включенный в отчет, кластерные компании при осуществлении основной

хозяйственной деятельности заработали ~ 136 миллионов евро, и в 2019 году уровень общей прибыли достиг 48 миллионов евро.

В список владельцев уставного капитала портовых компаний входят представители более 20 разных стран. Капитал латвийского происхождения составляет 44% (в 2019 году - 40,5%) уставного капитала кластера портовых компаний (арендаторов земли / причалов), а вторую и третью позиции занимают голландские и кипрские коммерсанты.