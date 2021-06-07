Пн, 7.06.2021
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Дарья Мельникова, актриса
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Путин подписал решение о выходе из Договора по открытому небу. Что это значит?

Иллюстративное фото ФОТО: SCANPIX

Президент России Владимир Путин подписал закон "О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу", пишет "Медуза". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Что такое Договор по открытому небу?

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года. Он разрешал полеты разведывательных самолетов над территориями стран-участниц Договора по спецпротоколам и заранее согласованным маршрутам.

Выход США

В 2020 году США уведомили своих партнеров о решении выйти из Договора. Свой шаг они объяснили тем, что Россия в последнее время периодически нарушала условия договора, запрещая наблюдательные полеты над Москвой, Чечней, Калининградом, а также вблизи границ Южной Осетии и Абхазии. Москва нарушения со своей стороны отрицала и обвиняла в них Вашингтон.

19 мая денонсацию одобрила Госдума РФ, а 2 июня - Совет Федерации.

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