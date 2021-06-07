Путин подписал решение о выходе из Договора по открытому небу. Что это значит?

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года. Он разрешал полеты разведывательных самолетов над территориями стран-участниц Договора по спецпротоколам и заранее согласованным маршрутам.

В 2020 году США уведомили своих партнеров о решении выйти из Договора. Свой шаг они объяснили тем, что Россия в последнее время периодически нарушала условия договора, запрещая наблюдательные полеты над Москвой, Чечней, Калининградом, а также вблизи границ Южной Осетии и Абхазии. Москва нарушения со своей стороны отрицала и обвиняла в них Вашингтон.