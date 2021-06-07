Мейвезер не смог нокаутировать блогера Пола в выставочном бою
В ночь на 7 июня в Майами состоялся выставочный бой между непобеждённым боксёром-профессионалом Флойдом Мейвезером и видеоблогером Логаном Полом.
В ночь на 7 июня в Майами состоялся выставочный бой между непобеждённым боксёром-профессионалом Флойдом Мейвезером и видеоблогером Логаном Полом.
Поединок продлился все 8 раундов, но победитель в нём так и не был определён.
Из-за того, что бой был неофициальным, на нём отсутствовали судьи. У боксёров была возможность победить только нокаутом, но этого не произошло.
По ходу всего поединка Мейвезер смотрелся лучше, и если бы на поединке присутствовали судьи, то, скорее всего, легендарный боксёр одержал бы победу. Теперь победителем больше выглядит 26-летний Логан Пол, который продержался против Мейвезера дольше, чем почти половина его соперников за всю карьеру.
Результаты боя не пойдут в официальную статистику, и в послужном списке 44-летнего Мейвезера останется 50 побед в 50 поединках.
После поединка Логан Пол не исключил возможный бой-реванш, но Мейвезер заявил, что бой с блогером может стать для него последним.
Ранее стало известно, что гонорар Мейвезера за бой составит 10 миллионов долларов, а также 50% от продаж платных трансляций поединка. Логан Пол, в свою очередь, заработает 250 тысяч долларов и 10% от продаж.