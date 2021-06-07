Открылось одно из самых современных сейфовых хранилищ в странах Балтии
Предприятие EUROCASH1, которое в основном предоставляет услуги охраны и инкассации, теперь предлагает и аренду индивидуальных сейфов. После модернизации помещения и установки многоуровневых систем выявления рисков и защиты для клиентов открылся центр аренды индивидуальных сейфов. Ожидается, что услуги сейфового хранилища, расположенного в новом помещении на улице Бривибас 39, заинтересуют не только жителей Латвии, но и иностранцев.
"В последнее время мы заметили, что спрос на услуги аренды индивидуальных сейфов растет. Эта услуга актуальна как для частных клиентов, так и для организаций. Оценив ситуацию на рынке, мы решили объединить имеющиеся у нас знания и опыт. EUROCASH1 уже много лет предлагает услуги охраны недвижимости и имущества частным и юридическим лицам, постоянно инвестируя в новейшие технологии, поэтому мы решили предоставлять еще одну услугу - аренду индивидуальных сейфов в Риге", - говорит Член Правления ООО EUROCASH1 Роман Решетников.
По словам руководителя предприятия, решение EUROCASH1 обеспечивает клиентам доступ к индивидуальному сейфу без сопровождения других лиц. В июне можно оформить услуги со скидкой 20% используя код SEIFUNOMA20. Сейф желаемого размера можно заказать онлайн на www.seifunoma.lv , а услуги собственно сейфа доступны индивидуально и в любое время суток. При первом использовании сейфового хранилища представитель EUROCASH1 лично объяснит и покажет условия его использования каждому клиенту, после чего клиент сможет использовать хранилище самостоятельно и в частном порядке, без присутствия персонала.
Сейфы оснащены передовыми технологиями безопасности, за работой которых в режиме 24/7 удаленно наблюдают специалисты службы безопасности компании. Чтобы обеспечить конфиденциальность арендаторов сейфов, многоуровневая система выявления рисков и защиты гарантирует, что в депозитарии одновременно может находиться только один клиент. Доступы и помещение сейфового хранилища круглосуточно контролируются видеокамерами, но специальное помещение, в котором человек размещает или забирает свое имущество, является полностью приватным - в нем нет оборудования для видеонаблюдения. Это обеспечивает конфиденциальность действий каждого клиента.
Пока один клиент пользуется услугой аренды сейфа, другой не может войти в помещение. Электронная система предупреждения уведомит клиента о том, что в данный момент хранилище занято, и ему придется немного подождать. Видеокамеры, которые постоянно следят за доступом к сейфам, имеют микрофоны с динамиками, поэтому клиенты могут при необходимости связаться со специалистами по безопасности. По запросу клиента его во время посещения сейфа может сопровождать личный ассистент. EUROCASH1 также предоставляет дополнительную услугу, которая может быть актуальна для арендаторов сейфов - вооруженная охрана при перевозке ценного имущества с указанного адреса клиента в сейфовое хранилище. Всего в новом рижском хранилище установлено почти 600 сейфов. Клиенты могут выбирать из пяти сейфов разных размеров. В зависимости от размера сейфа и срока месячная стоимость аренды начинается от 21,00 евро, включая НДС. Вы также можете заказать аренду сейфов по телефону 6001 6001 или по электронной почте - vaults@eurocash1.lv.