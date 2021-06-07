Предприятие EUROCASH1, которое в основном предоставляет услуги охраны и инкассации, теперь предлагает и аренду индивидуальных сейфов. После модернизации помещения и установки многоуровневых систем выявления рисков и защиты для клиентов открылся центр аренды индивидуальных сейфов. Ожидается, что услуги сейфового хранилища, расположенного в новом помещении на улице Бривибас 39, заинтересуют не только жителей Латвии, но и иностранцев.

"В последнее время мы заметили, что спрос на услуги аренды индивидуальных сейфов растет. Эта услуга актуальна как для частных клиентов, так и для организаций. Оценив ситуацию на рынке, мы решили объединить имеющиеся у нас знания и опыт. EUROCASH1 уже много лет предлагает услуги охраны недвижимости и имущества частным и юридическим лицам, постоянно инвестируя в новейшие технологии, поэтому мы решили предоставлять еще одну услугу - аренду индивидуальных сейфов в Риге", - говорит Член Правления ООО EUROCASH1 Роман Решетников.

По словам руководителя предприятия, решение EUROCASH1 обеспечивает клиентам доступ к индивидуальному сейфу без сопровождения других лиц. В июне можно оформить услуги со скидкой 20% используя код SEIFUNOMA20. Сейф желаемого размера можно заказать онлайн на www.seifunoma.lv , а услуги собственно сейфа доступны индивидуально и в любое время суток. При первом использовании сейфового хранилища представитель EUROCASH1 лично объяснит и покажет условия его использования каждому клиенту, после чего клиент сможет использовать хранилище самостоятельно и в частном порядке, без присутствия персонала.

Сейфы оснащены передовыми технологиями безопасности, за работой которых в режиме 24/7 удаленно наблюдают специалисты службы безопасности компании. Чтобы обеспечить конфиденциальность арендаторов сейфов, многоуровневая система выявления рисков и защиты гарантирует, что в депозитарии одновременно может находиться только один клиент. Доступы и помещение сейфового хранилища круглосуточно контролируются видеокамерами, но специальное помещение, в котором человек размещает или забирает свое имущество, является полностью приватным - в нем нет оборудования для видеонаблюдения. Это обеспечивает конфиденциальность действий каждого клиента.