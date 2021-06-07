"В любой момент и в любой точке": Зеленский попросил Байдена о встрече с ним раньше, чем с Путиным

Президент Украины отметил, что администрация Байдена не уведомила его о том, что тот откажется от санкций против оператора газопровода "Северный поток - 2". Как сказал Зеленский, он узнал об этом из прессы.

США приняли решение не вводить санкции в отношении оператора строительства "Северного потока - 2" и его директора Маттиаса Варнига, чтобы не портить отношения с Германией. При этом ранее 21 мая США включили в санкционный список 13 связанных со строительством кораблей. Госсекретарь Энтони Блинкен отмечал, что страна продолжает выступать против запуска газопровода.

По мнению Зеленского, российский газопровод угрожает безопасности Украины, а США - единственная сила, которая способна остановить Россию.

"Это настоящее оружие в руках Российской Федерации. Трудно понять, что патроны к нему может предоставить такая великая страна, как Соединенные Штаты",

- сказал Зеленский.

В Белом доме изданию Axios сообщили, что администрация президента США собиралась встретиться с главой Украины перед саммитом в Женеве, однако отказалась от этого после того, как Зеленский сменил руководство "Нафтогаза". В США опасаются, что таким образом глава Украины отступает от усилий по борьбе с коррупцией.

Ранее 4 июня Владимир Путин сообщил, что "успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", а работа по второй - продолжается".