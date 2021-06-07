airBaltic вводит новую услугу для планирования путешествий

Новая услуга предоставляется в сотрудничестве со шведским туристическим агентством и технологической компанией TripX Travel. Туристические пакеты доступны на сайте airbalticHolidays.com.

Представители airBaltic заявили, что клиенты могут отменить поездку не позднее чем за семь дней до вылета и получить полную компенсацию за перелет и бронирование гостиницы, за исключением платы за обслуживание. Эта услуга также защищена директивой Европейского союза о пакетных поездках.

Уже сообщалось, что в 2020 году airBaltic перевезла 1,34 миллиона пассажиров, что на 73% меньше, чем годом ранее. По данным компании, за первые четыре месяца этого года airBaltic перевезла более 146 000 пассажиров.