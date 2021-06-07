Пн, 7.06.2021
У него должна быть жена, которая поддерживает каждое его движение, путешествует с ним и делает все, а я так не могу. Я чувствую себя гребаным неудачником, и это уже третий гребаный брак. Да, я чувствую себя гребаным неудачником. Ким Кардашьян, модель
Ким Кардашьян, модель

airBaltic вводит новую услугу для планирования путешествий

Иллюстративное фото ФОТО: Anton Gvozdikov/Shutterstock

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic представила новый продукт - airBaltic Holidays, предлагающий клиентам туристические пакеты, которые включают в себя как перелет, так и бронирование гостиниц, сообщили представители авиакомпании.

Новая услуга предоставляется в сотрудничестве со шведским туристическим агентством и технологической компанией TripX Travel. Туристические пакеты доступны на сайте airbalticHolidays.com.

Представители airBaltic заявили, что клиенты могут отменить поездку не позднее чем за семь дней до вылета и получить полную компенсацию за перелет и бронирование гостиницы, за исключением платы за обслуживание. Эта услуга также защищена директивой Европейского союза о пакетных поездках.

Уже сообщалось, что в 2020 году airBaltic перевезла 1,34 миллиона пассажиров, что на 73% меньше, чем годом ранее. По данным компании, за первые четыре месяца этого года airBaltic перевезла более 146 000 пассажиров.

Латвии принадлежит 96,14% акций в капитале airBaltic, а финансовому инвестору, датскому бизнесмену Ларсу Туссену, которому принадлежит Aircraft Leasing 1, - 3,86%.

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