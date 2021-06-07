Пн, 7.06.2021
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Служебный автомобиль департамента Рижской думы, возможно, использовали во время отпуска

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс оценит информацию об использовании служебного автомобиля во время отпуска, сообщает агентство LETA.

Сегодня на заседании комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта оппозиционный депутат Андрис Морозов задал вопрос, не находится ли работник департамента, водитель которого исполняет служебные обязанности, в отпуске.

Вайводс подтвердил, что упомянутый работник находится в отпуске.

В свою очередь Морозов выразил непонимание, почему конкретный работник, находясь в отпуске, использует служебный автомобиль.

Вайводс обещал выяснить, использовалась ли машина находящимся в отпуске работником, и если информация подтвердится, то будет принято решение о дальнейших действиях.

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Согласно доступной в базе данных Дирекции безопасности дорожного движения информации, упомянутым автомобилем может быть Kia Optima, зарегистрированная в 2018 году.

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