Служебный автомобиль департамента Рижской думы, возможно, использовали во время отпуска

Сегодня на заседании комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта оппозиционный депутат Андрис Морозов задал вопрос, не находится ли работник департамента, водитель которого исполняет служебные обязанности, в отпуске.
Вайводс подтвердил, что упомянутый работник находится в отпуске.
В свою очередь Морозов выразил непонимание, почему конкретный работник, находясь в отпуске, использует служебный автомобиль.
Вайводс обещал выяснить, использовалась ли машина находящимся в отпуске работником, и если информация подтвердится, то будет принято решение о дальнейших действиях.
Согласно доступной в базе данных Дирекции безопасности дорожного движения информации, упомянутым автомобилем может быть Kia Optima, зарегистрированная в 2018 году.