Служебный автомобиль департамента Рижской думы, возможно, использовали во время отпуска

Сегодня на заседании комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта оппозиционный депутат Андрис Морозов задал вопрос, не находится ли работник департамента, водитель которого исполняет служебные обязанности, в отпуске.

Вайводс подтвердил, что упомянутый работник находится в отпуске.

В свою очередь Морозов выразил непонимание, почему конкретный работник, находясь в отпуске, использует служебный автомобиль.

Вайводс обещал выяснить, использовалась ли машина находящимся в отпуске работником, и если информация подтвердится, то будет принято решение о дальнейших действиях.