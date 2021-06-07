Иностранцы пока не спешат в Латвию. Отели возлагают надежды на единый цифровой сертификат

Елена Стирна, председатель правления и исполнительный директор предприятия Mogotel, которое управляет отелями Wellton Hotels, Rixwell Hotels и Rija Hotels, сказала агентству LETA, что компания возлагает большие надежды на сертификат, но, к сожалению, период бронирования все еще очень короткий - гости бронируют номера в среднем за семь дней до прибытия.

"В июле и августе есть какое-то движение, но оно незначительно. Например, до кризиса на июль было бы резервировано около 45-50% номеров, а в настоящее время - до 15% номеров, часть из которых - старые регистрации, многие из которых уже отменены. Движение очень минимальное", - сказала Стирна.

Директор отдела продаж гостиницы Radisson Blu Latvija Янис Приеде говорит, что интерес людей к гостиничным услугам с 1 июля вырос, но значительно отстает от спроса прошлых лет.

Отели с нетерпением ждут условий для въезда в Латвию после введения сертификата.

"Мы очень надеемся, что они будут такими же, как в других европейских странах, включая Литву и Эстонию, где нет необходимости сдавать тест на Covid-19 перед поездкой и не нужны дополнительные документы для въезда, если человек привит или переболел. Следует иметь в виду, что для путешественников будет много предложений и возможностей, и места с простыми решениями для въезда, вероятно, будут более востребованы", - сказал Приеде.

Руководитель по связям с общественностью и маркетингу Grand Hotel Kempinski Riga Лива Лайвиня также отметила, что существенного увеличения количества бронирований пока не наблюдается, но наблюдается повышенный интерес со стороны гостей и желание прояснить некоторые вопросы.

"Людям до сих пор непонятно, что разрешено, а что нет, какие механизмы проверки должны быть на месте при входе, выходе и посещении общественных мест - ресторанов и спа", - сказала она.

Лайвиня отметила, что большинство людей предпочитают пока выжидать, много неясностей и в отношении путешествий с семьей. "У этого сегмента путешествия вызывают больше вопросов, чем имеется ответов", - сказала она.

Тем не менее она считает, что в сфере туризма появился "свет в конце туннеля". "Мы ожидаем, что в ближайшие недели ситуация изменится", - добавила Лайвиня.