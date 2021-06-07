Фото ⟩ В Литве автомобиль соскользнул с обрыва на лесную прогулочную тропу
В субботу, 5 июня, полиция Литвы поделилась в Facebook постом, в котором призвала жителей ответственнее относиться к безопасности дорожного движения.
В субботу, 5 июня, полиция Литвы поделилась в Facebook постом, в котором призвала жителей ответственнее относиться к безопасности дорожного движения.
К посту были присоединены две фотографии автомобиля Audi A6, находящегося посреди леса.
Полиция написала: "Спецслужбы работают плечом к плечу, чтобы бороться с последствиями людской безответственности".
Прибыв на место происшествия, стражи порядка констатировали, что Audi A6 соскользнула с обрыва в лес и врезалась в пень на прогулочной тропе, которую часто используют велосипедисты и пешеходы.
"Автомобиль опасно соскользнул и остановился на дороге, угрожая здоровью людей. В течение дня эту тропу "Вокруг Вильнюса" использует очень много людей", сообщили в полиции.