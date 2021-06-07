Фото ⟩ В Литве автомобиль соскользнул с обрыва на лесную прогулочную тропу

К посту были присоединены две фотографии автомобиля Audi A6, находящегося посреди леса.

Полиция написала: "Спецслужбы работают плечом к плечу, чтобы бороться с последствиями людской безответственности".

ФОТО: Facebook/Lietuvos policija

Прибыв на место происшествия, стражи порядка констатировали, что Audi A6 соскользнула с обрыва в лес и врезалась в пень на прогулочной тропе, которую часто используют велосипедисты и пешеходы.