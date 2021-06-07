Начат еще один уголовный процесс о возможном подкупе избирателей на выборах
Государственная полиция начала еще один уголовный процесс о возможном подкупе избирателей на выборах самоуправлений, сообщили агентству LETA в полиции.
Государственная полиция начала еще один уголовный процесс о возможном подкупе избирателей на выборах самоуправлений, сообщили агентству LETA в полиции.
В субботу после закрытия избирательных участков Госполиция сообщила, что начато пять ведомственных проверок по возможным случаям подкупа избирателей в различных регионах Латвии.
Проверка на избирательном участке в Айзкраукле завершена, и начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о препятствовании реализации избирательного права. Дело, скорее всего, будет передано для дальнейшего расследования в Службу государственной безопасности.
В свою очередь проверки на Алуксненском, Олайнском и Екабпилсском участках продолжаются и, вероятно, также будут переданы в Службу госбезопасности.
Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу был начат уголовный процесс по факту возможного подкупа избирателей в Екабпилсе, и дело передано для дальнейшего расследования в Службу госбезопасности.
KNAB рассмотрит заявление о возможном подкупе избирателей в Краславском крае
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) рассмотрит заявление о возможном подкупе избирателей в Краславском крае в пользу победившего на выборах Крестьянского союза Латвии (КСЛ), свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
В KNAB подтвердили, что 3 июня было получено заявление о возможном подкупе избирателей в Краславской больнице, адресованное ряду учреждений, в том числе Службе государственной безопасности.
Евтушок, который в Краславской думе занимает должность зампредседателя, сообщил агентству LETA, что выплачены не премии, а денежные вознаграждения, при этом выплата состоялась в конце апреля, когда отмечалась годовщина основания больницы.
КСЛ из 15 депутатских мест в Краславском крае получил восемь, в том числе в думу прошли Евтушок и председатель думы Гунар Упениекс.