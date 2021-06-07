Начат еще один уголовный процесс о возможном подкупе избирателей на выборах

В субботу после закрытия избирательных участков Госполиция сообщила, что начато пять ведомственных проверок по возможным случаям подкупа избирателей в различных регионах Латвии.

Одна из проверок проводилась Огрским отделением полиции и была прекращена, так как информация о нарушениях не подтвердилась.

Проверка на избирательном участке в Айзкраукле завершена, и начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о препятствовании реализации избирательного права. Дело, скорее всего, будет передано для дальнейшего расследования в Службу государственной безопасности.

В свою очередь проверки на Алуксненском, Олайнском и Екабпилсском участках продолжаются и, вероятно, также будут переданы в Службу госбезопасности.

Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу был начат уголовный процесс по факту возможного подкупа избирателей в Екабпилсе, и дело передано для дальнейшего расследования в Службу госбезопасности.

KNAB рассмотрит заявление о возможном подкупе избирателей в Краславском крае

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) рассмотрит заявление о возможном подкупе избирателей в Краславском крае в пользу победившего на выборах Крестьянского союза Латвии (КСЛ), свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Автор заявления указал, что кандидат в депутаты от КСЛ Александр Евтушок, который является также руководителем Краславской больницы, выплатил всем работникам больницы премии в размере 500 евро, которые якобы были приурочены к 150-летию больницы.

В KNAB подтвердили, что 3 июня было получено заявление о возможном подкупе избирателей в Краславской больнице, адресованное ряду учреждений, в том числе Службе государственной безопасности.

Евтушок, который в Краславской думе занимает должность зампредседателя, сообщил агентству LETA, что выплачены не премии, а денежные вознаграждения, при этом выплата состоялась в конце апреля, когда отмечалась годовщина основания больницы.

Из-за пандемии пришлось отказаться от торжественного мероприятия, поэтому было принято решение выплатить всем сотрудникам денежное вознаграждение в размере 500 евро до уплаты налогов, и это не было связано с выборами.