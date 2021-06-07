Ведутся дискуссии о послаблениях для людей с отрицательным тестом на Covid-19

Он сообщил, что заболеваемость Covid-19 в Латвии низкая, а именно совокупная заболеваемость Covid-19 за две недели на 100 000 населения составляет 201 случай, что, по словам Павлютса, позволит правительству продолжить обсуждение постепенного и прогнозируемого ослабления мер эпидемиологической безопасности.

По словам министра, цифровой сертификат Covid-19 откроет определенные возможности, которые позволят создать более точное и эпидемиологически соответствующее регулирование, приближаясь, таким образом, к нормальной жизни в тех сферах, где это возможно.

Павлютс сказал, что на этой неделе будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе мероприятия, которые станут доступны для людей с отрицательным тестом на Covid-19, исключения, применимые к людям с цифровым сертификатом Covid-19, а также вопрос о доступе детей на мероприятия с привитыми родителями.

Напомним, 1 июня этого года в Латвии начато использование цифрового сертификата Covid-19, который обеспечит жителям возможность предоставить подтверждение вакцинации от Covid-19, сделанного теста на Covid-19 или факта, что человек переболел коронавирусом. Свои цифровые сертификаты Covid-19 жители могут осмотреть на портале covid19sertifikats.lv, авторизовавшись с помощью одного из безопасных средств доступа.

Введенные в Латвии сертификаты безопасны, указывает Минздрав.

Выданные в Латвии цифровые сертификаты будут действовать и в других странах ЕС. Кроме того, с 15 июня будет начата интеграция в европейский шлюз цифрового сертификата Covid-19.

Планируется обсудить и доступность различных услуг для вакцинированных лиц

Правительство в четверг может рассмотреть принципы, как сделать более доступными различные услуги для лиц с сертификатом вакцинации, заявил сегодня после заседания Совета по сотрудничеству премьер-министр Кришьянис Кариньш.

На собрании коалиционных партнеров сегодня обсуждались несколько актуальных тем, в том числе снижение заболеваемости Covid-19 и программа по развитию вакцинации, в результате которой еженедельно вакцину получает еще 5% жителей Латвии.

Кариньш проинформировал, что на этой неделе правительство должно договориться о том, в каком направлении ему надо двигаться в связи с послаблениями. Специалисты оперативной правительственной группы продолжают над этим работать, и премьер прогнозирует, что завтра правительство еще не будет рассматривать новые послабления, однако это может быть сделано в четверг, 10 июня.

По словам Кариньша, важнее всего договориться о принципах, и центральным принципом может стать сертификат вакцинации, который предоставлял бы информацию о статусе человека - получил ли человек отрицательный тест на Covid-19, переболел ли он вирусом или был полностью привит от него.

"Согласно этому сертификату, услуги различного вида могут быть более доступны. По данному вопросу завтра [8 июня] продолжится дискуссия на заседании правительства и оперативной правительственной группы. Важно, насколько понятен протокол, применимый в различных сферах, а также понять то, как мы будем жить дальше", - отметил премьер.

В свою очередь министр земледелия Каспар Герхардс проинформировал, что партнеры по коалиции обсудили вопрос о смягчении ограничений в условиях, когда в стране снижается заболеваемость Covid-19.

Он рассказал, что министр экономики Янис Витенбергс проинформировал партнеров по коалиции о возможных послаблениях в сфере торговли и общественного питания.

Герхардс отметил, что каждое дальнейшее решение по поводу послаблений будет принято, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию и темпы вакцинации от Covid-19, а также ход введения цифрового сертификата Covid-19.