Пн, 7.06.2021
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Дарья Мельникова, актриса
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Стоит ли Лукашенко опасаться подвоха от Путина и чем грозит Беларуси конфликт еще и с Украиной

Александр Лукашенко и Владимир Путин ФОТО: Sergei Chirikov/Pool via REUTERS/File Photo

Александр Лукашенко продолжает посылать России сигналы, что сражается против Запада и за свои, и за ее интересы. Но Владимир Путин рядом заявлений в Петербурге, по сути, дистанцировался от проблем, в которых увяз белорусский режим. У Путина остаются возможности вести игру на мировой арене, в отличие от белорусского союзника, пишет обозреватель Naviny.by.

Здесь все элементарно: чем хуже отношения Лукашенко с другими соседями, тем сильнее он зависит от Москвы. А сейчас процесс ухудшения идет с таким свистом, что в Кремле могут только потирать руки. Кроме того, Путин готовится ко встрече с американским коллегой. Есть версия, что Беларусь может стать частью некой пакетной сделки с Джо Байденом. Хотя, по мнению обозревателя, шансы на это эфемерны. Если два лидера и будут обсуждать Беларусь, то далеко не в первую очередь. Так что российской верхушке важно сейчас лишь сохранить контроль над Беларусью. И при этом условии фамилия президента Беларуси - дело второе.

В это же время разворачивается конфронтация Минска и Киева. В силу масштабного двустороннего сотрудничества Украина и Беларусь обладают серьезными рычагами давления друг на друга. В противостоянии стран неизбежны значительные потери обеих сторон, а выиграет Москва, считает обозреватель Naviny.by. Неясно, оправдают ли эти потери цели, которые поставили перед собой Минск и Киев, но у последнего шансов, похоже, больше.

Эскалация продолжается

3 июня украинская Верховная рада приняла заявление, в котором "решительно осудила" действия белорусских властей, направленные на принудительную посадку самолета компании Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича.

Это стало очередным свидетельством продолжающегося обострения двусторонних отношений. Двумя днями ранее Александр Лукашенко сообщил, что намерен проработать с Москвой вопрос об открытии для жителей Беларуси авиарейсов в Крым. Поскольку Украина закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов, то предполагается летать через Россию.

Кроме того, было заявлено, что следователи из самопровозглашенной Луганской народной республики могут приехать для допроса Протасевича, против которого там возбуждено уголовное дело.

Не очень, правда, понятно, почему это предложение прозвучало из уст Лукашенко на переговорах в Сочи с Владимиром Путиным, ведь в России, вроде бы, любую свою причастность к конфликту на Донбассе категорически отвергают…

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Реакция первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой последовала незамедлительно: "Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями".

Экономические санкции могут стать болезненными для обеих сторон

В силу масштабного экономического сотрудничества (в последние годы Украина стабильно занимала второе место среди главных внешнеторговых партнеров Беларуси, а наша страна в аналогичном украинском перечне была шестой) стороны обладают серьезными рычагами взаимного давления.

В ситуации, когда Запад усиливает нажим на Беларусь, Киеву, который сделал сближение с ним главной целью своей внешней политики, трудно не двигаться в том же русле.

Тем более что начало экономической войне уже положено. Беларусь ввела утилизационный сбор на поставку из Украины колесных транспортных средств и ограничила возможности участия тамошних компаний в государственных закупках. Украина ответила введением 35-процентной пошлины на поставки белорусского грузового, пассажирского и специального транспорта, хотя пока ее не применяет.

Зато мэрия Львова в индивидуальном порядке отказалась закупать белорусские автобусы, обосновав такое решение в том числе и политическими аргументами.

Известно, что Украине крайне важны поставки белорусских нефтепродуктов. В минувшем году она приобрела в Беларуси практически весь требуемый ей объем 92-го бензина, 70% битума, 64% 95-го бензина, 34% дизельного топлива.

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Однако и для белорусской торговли прибыль от продажи в Украину нефтепродуктов весьма важна. Тем не менее после того, как Киев решил прекратить авиасообщение, белорусская нефтяная компания заявила об ограничении с июня поставок бензина А-95 под предлогом капитального ремонта на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Минск также ввел лицензии на импорт ряда украинских товаров, таких как кондитерские изделия, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посевов, стиральные машины и мебель.

Однако вся эта продукция занимает сравнительно небольшую нишу в структуре украинской торговли на белорусском рынке. Критические же для Беларуси позиции, такие как металл и отходы пищевой промышленности для животноводства, под ограничения не подпали.

Кто окажется бенефициаром конфликта?

В политической сфере можно, пожалуй, говорить только о каком-то моральном ущербе для официального Минска. Скажем, Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил, что готовит санкции против представителей белорусского режима, участвовавших в фальсификации выборов и репрессиях, что на фоне подобных западных мер вряд ли произведет на потенциальных "жертв" сильное впечатление.

Несколько более неприятным стал бы перенос в другую страну переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу, к которому призывают некоторые украинские политики. Однако в сложившейся ситуации маловероятно, что Минск еще сохраняет надежды на обретение имиджа "донора региональной безопасности".

А вот у Киева проблемы в этом плане могут оказаться намного более серьезными: там опасаются российской военной агрессии через Беларусь. Причем, судя по событиям последнего времени, исключать такой вариант было бы непредусмотрительно: зависимость Минска от Москвы, в том числе в военной сфере, растет.

Совершенно очевидно, что при продолжении конфронтации потери обеих сторон будут расти, но результаты их могут быть разными.

Поведение Украины в значительной степени объясняется ее стремлением вступить в Евросоюз и НАТО. При этом она полагает, что тогда сегодняшние ее потери будут компенсированы с лихвой. Успех, разумеется, не гарантирован, однако хорошие отношения с евроатлантическим миром лишними для Киева никогда не будут.

Впрочем, точно так же нет гарантии, что белорусское руководство, идя на жесткие меры внутри страны и в международных отношениях, успешно решит свою главную задачу - сохранить власть. Прежде всего потому, что единственный союзник, ныне помогающий эту власть удержать, вовсе не прочь в перспективе ее перехватить.

При таком развитии событий вся борьба с внешними врагами, включая Украину, окажется напрасной.

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