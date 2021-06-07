Стоит ли Лукашенко опасаться подвоха от Путина и чем грозит Беларуси конфликт еще и с Украиной

Здесь все элементарно: чем хуже отношения Лукашенко с другими соседями, тем сильнее он зависит от Москвы. А сейчас процесс ухудшения идет с таким свистом, что в Кремле могут только потирать руки. Кроме того, Путин готовится ко встрече с американским коллегой. Есть версия, что Беларусь может стать частью некой пакетной сделки с Джо Байденом. Хотя, по мнению обозревателя, шансы на это эфемерны. Если два лидера и будут обсуждать Беларусь, то далеко не в первую очередь. Так что российской верхушке важно сейчас лишь сохранить контроль над Беларусью. И при этом условии фамилия президента Беларуси - дело второе.

В это же время разворачивается конфронтация Минска и Киева. В силу масштабного двустороннего сотрудничества Украина и Беларусь обладают серьезными рычагами давления друг на друга. В противостоянии стран неизбежны значительные потери обеих сторон, а выиграет Москва, считает обозреватель Naviny.by. Неясно, оправдают ли эти потери цели, которые поставили перед собой Минск и Киев, но у последнего шансов, похоже, больше.

Эскалация продолжается

3 июня украинская Верховная рада приняла заявление, в котором "решительно осудила" действия белорусских властей, направленные на принудительную посадку самолета компании Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича.

Это стало очередным свидетельством продолжающегося обострения двусторонних отношений. Двумя днями ранее Александр Лукашенко сообщил, что намерен проработать с Москвой вопрос об открытии для жителей Беларуси авиарейсов в Крым. Поскольку Украина закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов, то предполагается летать через Россию.

Кроме того, было заявлено, что следователи из самопровозглашенной Луганской народной республики могут приехать для допроса Протасевича, против которого там возбуждено уголовное дело.

Не очень, правда, понятно, почему это предложение прозвучало из уст Лукашенко на переговорах в Сочи с Владимиром Путиным, ведь в России, вроде бы, любую свою причастность к конфликту на Донбассе категорически отвергают…

Реакция первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой последовала незамедлительно: "Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями".

Экономические санкции могут стать болезненными для обеих сторон

В силу масштабного экономического сотрудничества (в последние годы Украина стабильно занимала второе место среди главных внешнеторговых партнеров Беларуси, а наша страна в аналогичном украинском перечне была шестой) стороны обладают серьезными рычагами взаимного давления.

В ситуации, когда Запад усиливает нажим на Беларусь, Киеву, который сделал сближение с ним главной целью своей внешней политики, трудно не двигаться в том же русле.