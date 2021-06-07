Стоит ли Лукашенко опасаться подвоха от Путина и чем грозит Беларуси конфликт еще и с Украиной

Зато мэрия Львова в индивидуальном порядке отказалась закупать белорусские автобусы, обосновав такое решение в том числе и политическими аргументами.
Известно, что Украине крайне важны поставки белорусских нефтепродуктов. В минувшем году она приобрела в Беларуси практически весь требуемый ей объем 92-го бензина, 70% битума, 64% 95-го бензина, 34% дизельного топлива.
Однако и для белорусской торговли прибыль от продажи в Украину нефтепродуктов весьма важна. Тем не менее после того, как Киев решил прекратить авиасообщение, белорусская нефтяная компания заявила об ограничении с июня поставок бензина А-95 под предлогом капитального ремонта на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.
Минск также ввел лицензии на импорт ряда украинских товаров, таких как кондитерские изделия, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посевов, стиральные машины и мебель.
Однако вся эта продукция занимает сравнительно небольшую нишу в структуре украинской торговли на белорусском рынке. Критические же для Беларуси позиции, такие как металл и отходы пищевой промышленности для животноводства, под ограничения не подпали.
Кто окажется бенефициаром конфликта?
В политической сфере можно, пожалуй, говорить только о каком-то моральном ущербе для официального Минска. Скажем, Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил, что готовит санкции против представителей белорусского режима, участвовавших в фальсификации выборов и репрессиях, что на фоне подобных западных мер вряд ли произведет на потенциальных "жертв" сильное впечатление.
Несколько более неприятным стал бы перенос в другую страну переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу, к которому призывают некоторые украинские политики. Однако в сложившейся ситуации маловероятно, что Минск еще сохраняет надежды на обретение имиджа "донора региональной безопасности".
А вот у Киева проблемы в этом плане могут оказаться намного более серьезными: там опасаются российской военной агрессии через Беларусь. Причем, судя по событиям последнего времени, исключать такой вариант было бы непредусмотрительно: зависимость Минска от Москвы, в том числе в военной сфере, растет.
Совершенно очевидно, что при продолжении конфронтации потери обеих сторон будут расти, но результаты их могут быть разными.
Поведение Украины в значительной степени объясняется ее стремлением вступить в Евросоюз и НАТО. При этом она полагает, что тогда сегодняшние ее потери будут компенсированы с лихвой. Успех, разумеется, не гарантирован, однако хорошие отношения с евроатлантическим миром лишними для Киева никогда не будут.
Впрочем, точно так же нет гарантии, что белорусское руководство, идя на жесткие меры внутри страны и в международных отношениях, успешно решит свою главную задачу - сохранить власть. Прежде всего потому, что единственный союзник, ныне помогающий эту власть удержать, вовсе не прочь в перспективе ее перехватить.
При таком развитии событий вся борьба с внешними врагами, включая Украину, окажется напрасной.