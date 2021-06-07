О низкой явке избирателей будет проведено социологическое исследование

Премьер-министр признал, что его как главу правительства беспокоят эти результаты, потому что в демократии участие населения очень важно. Чтобы понять, почему явка была такой низкой, Межведомственный координационный центр и Государственный контроль в сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией проведут социологическое исследование, привлекая стороннего поставщика услуг.