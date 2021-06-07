О низкой явке избирателей будет проведено социологическое исследование

Премьер-министр признал, что его как главу правительства беспокоят эти результаты, потому что в демократии участие населения очень важно. Чтобы понять, почему явка была такой низкой, Межведомственный координационный центр и Государственный контроль в сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией проведут социологическое исследование, привлекая стороннего поставщика услуг.
Кариньш отказался излагать свое личное мнение о причинах низкой явки избирателей. По его словам, будет проведено серьезное исследование, которое даст представление всему обществу о том, какие именно процессы негативно сказываются на участии избирателей в выборах.
На вопрос, могут ли результаты выборов каким-либо образом повлиять на работу новой коалиции, Кариньш ответил отрицательно.
"Мы успешно начали консолидированную работу коалиции. Я планирую и ожидаю, что мы продолжим успешно сотрудничать", - сказал премьер.
Как сообщалось, в муниципальных выборах в Латвии приняли участие только 34% имеющих право голоса.