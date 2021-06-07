Пн, 7.06.2021
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Гатис Эглитис, министра благосостояния об отставки Илги Шуплински

О низкой явке избирателей будет проведено социологическое исследование

Выборы в самоуправления. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

О причинах низкой явки избирателей на выборы самоуправлений в этом году будет проведено социологическое исследование, чтобы понять, почему это произошло и как это исправить, заявил сегодня журналистам после совещания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Премьер-министр признал, что его как главу правительства беспокоят эти результаты, потому что в демократии участие населения очень важно. Чтобы понять, почему явка была такой низкой, Межведомственный координационный центр и Государственный контроль в сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией проведут социологическое исследование, привлекая стороннего поставщика услуг.

Кариньш отказался излагать свое личное мнение о причинах низкой явки избирателей. По его словам, будет проведено серьезное исследование, которое даст представление всему обществу о том, какие именно процессы негативно сказываются на участии избирателей в выборах.

На вопрос, могут ли результаты выборов каким-либо образом повлиять на работу новой коалиции, Кариньш ответил отрицательно.

"Мы успешно начали консолидированную работу коалиции. Я планирую и ожидаю, что мы продолжим успешно сотрудничать", - сказал премьер.

Как сообщалось, в муниципальных выборах в Латвии приняли участие только 34% имеющих право голоса.

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