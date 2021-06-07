Половина новых случаев Covid-19 была зарегистрирована в Риге

В Риге зарегистрировано 38 новых случаев, таким образом, за 14 дней в столице всего заболели 1276 человек.

В Елгаве, Юрмале и Олайнском крае за прошедшие сутки было зарегистрировано по три новых зараженных. В ряде других самоуправлений констатировано меньшее число новых случаев.

Наибольшее число заболевших за две недели в Риге - 1276, в Даугавпилсе - 184, в Елгаве - 128, в Вентспилсе - 105, в Огрском крае - 100 жителей. В других самоуправлениях - меньше 100 зараженных за последние две недели. В то же время в Акнистском, Балтинавском, Циблском, Мерсрагском, Руцавском и Варкавском крае за последние две недели не было зарегистрировано ни одного случая Covid-19.

В данный момент 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 201,2 случая на 100 000 жителей.

В 49 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 20 он превышен на 50%.

Из констатированных за прошедшие сутки новых зараженных 17 человек - в возрасте от 60 до 69 лет, 14 - в возрасте от 30 до 39 лет, 14 - в возрасте от 50 до 59 лет, а в других возрастных категориях заболевших было меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 76 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Данных о смерти пациентов с коронавирусом не поступало.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 204,3 до 201,2 случая.

За последние сутки проведено 2894 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,6%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 134 888 человек, скончались 2413 больных коронавирусом.

За прошедшие сутки госпитализировано 30 пациентов с Covid-19, выписано восемь человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В целом в больницах находятся 378 пациентов с Covid-19.

Состояние 323 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 55 - как тяжелое.