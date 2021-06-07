Конституционный суд начал дело об ограничениях в больших торговых центрах во время пандемии

Дело возбуждено по заявлению Jysk Linnen’n Furniture. Компания продает мебель, осветительное оборудование и другие аксессуары для дома в специализированных магазинах. Он ведет свой бизнес в основном в торговых центрах с общей торговой площадью более 7000 квадратных метров.

Магазины истца в крупных торговых центрах имеют отдельный вход снаружи. Таким образом, в этих магазинах посетителям может быть предоставлен вход и выход без пересечения остальной части торгового центра.

Компания просит КС проверить соответствие пункта 24.18 Правил Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" первому предложению статьи 91, а также первому и третьему предложениям статьи 105 Конституции.

Правила Кабмина предусматривали, что в период пандемии работать могли только магазины, в которых продукты питания или гигиенические товары составляют не менее 70% от ассортимента, а также аптеки, магазины оптики, кормов для животных, цветочные магазины, книжные магазины, места продажи прессы, компьютеров и аксессуаров к ним, телекоммуникационного оборудования.

В свою очередь, первое предложение статьи 91 Конституции гласит, что все люди в Латвии равны перед законом и судом, а в первом и третьем предложениях статьи 105 говорится, что каждый имеет право на собственность, которое может быть ограничено только в соответствии с законом.

Оспариваемая норма полностью запрещает истцу ведение коммерческой деятельности в крупных торговых центрах. Также было запрещено выдавать и товары, купленные по дистанционным договорам. Таким образом, по мнению предприятия, оспариваемая норма несоразмерно ограничила право собственности, а также является нарушением принципа правового равенства, так как в аналогичных ситуациях для некоторых магазинов запретов не было.