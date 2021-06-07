Пн, 7.06.2021
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Фото ⟩ Редкий кадр: в Эстонии засняли гуляющих вместе медведя и волка

Медведь и волк очень редко могут мирно сосуществовать друг с другом. Фото иллюстративное. ФОТО: Sergey Uryadnikov/Shutterstock.com

В начале июня Карл Гехард Кеввай запечатлел редкий момент через лобовое стекло автомобиля. Медведь и волк стояли бок о бок, словно гуляли вместе, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Эстонское общество охотников.

Фотография была сделана в Харьюмаа в месте, которое охотники называют болотом Пусу.

По словам руководителя Эстонского общества охотников и биолога-охотоведа Тыниса Кортса, такая ситуация, когда медведь и волк дружелюбно проводят время вместе, в природе встречается редко.

"В прошлом году мы смогли прочитать об этом и увидеть фотографии финского фотографа-натуралиста Ласси Раутиайнена, который в течение 10 дней подряд снимал вместе самца бурого медведя и волчицу, - вспоминает Кортс. - Я не могу сказать, почему наши волк и медведь проводили время вместе, но поймать такой момент между волком и медведем очень-очень необычно".

Медведь и волк на лесной дороге в Харьюмаа.  ФОТО: Karl Gerhard Kevvai
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