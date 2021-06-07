Фото ⟩ Редкий кадр: в Эстонии засняли гуляющих вместе медведя и волка

По словам руководителя Эстонского общества охотников и биолога-охотоведа Тыниса Кортса, такая ситуация, когда медведь и волк дружелюбно проводят время вместе, в природе встречается редко.

"В прошлом году мы смогли прочитать об этом и увидеть фотографии финского фотографа-натуралиста Ласси Раутиайнена, который в течение 10 дней подряд снимал вместе самца бурого медведя и волчицу, - вспоминает Кортс. - Я не могу сказать, почему наши волк и медведь проводили время вместе, но поймать такой момент между волком и медведем очень-очень необычно".